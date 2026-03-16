Les prix du gaz vont encore augmenter en mai : vous pouvez échapper à cette hausse en changeant d'offre

Les prix du gaz vont augmenter de 5 à 10 % en mai. (illustration) (Magnascan / Pixabay)

Les prix du gaz sont en hausse en ce premier trimestre 2026 et l’augmentation va se poursuivre. Après un bond du prix repère de 5,3 % pour le chauffage et de 4 % pour la cuisson et l’eau chaude au 1er mars 2026, une nouvelle augmentation de 5 à 10 % en mai est déjà annoncé par le ministère de l’Économie, rapporte RMC Conso . En cause notamment, le conflit au Moyen-Orient qui a provoqué une flambée des cours sur les marchés de gros.

Environ 7 millions de foyers français - soit 60 % des abonnés au gaz - sont concernés par cette hausse du prix repère. De nombreux contrats sont en effet indexés sur cet indicateur officiel publié chaque mois depuis la fin des tarifs réglementés en 2023.

Changer pour une offre à prix fixe

Pour se protéger face à cette flambée des prix, il existe une solution : basculer vers des offres qui ne sont pas indexées sur le prix repère. En signant un contrat à prix fixe, le prix du kilowattheure ne varie plus pendant une durée d’un à trois ans selon les offres. Mais mieux vaut ne pas tarder, car les fournisseurs pourraient répercuter rapidement la hausse des marchés sur leurs offres à prix fixe, prévient RMC Conso .

Changer de fournisseur est une démarche gratuite et sans engagement. C’est au nouveau prestataire de résilier l’ancien contrat. Il est toujours possible de quitter une offre à prix fixe à tout moment si les cours du gaz venaient à chuter.