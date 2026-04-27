Tasty Crousty : le phénomène du poulet frit a ouvert 60 restaurants en France en moins de deux ans

Tasty Crousty base son succès sur une recette simple à base de poulet frit. (illustration) (Mrpizzamandc / Pixabay)

Depuis l’automne 2024, la chaîne Tasty Crousty a ouvert une soixantaine de restaurants en France. Un rythme fulgurant quand on le compare à McDonald’s qui ouvre en moyenne 25 restaurants par an en France, rapporte BFMTV . Ce succès, Tasty Crousty le doit à une recette unique : une barquette de 800 grammes de riz au poulet frit nappé d’une sauce d’inspiration laotienne, vendue 9 euros.

La chaîne de restauration a conquis la génération Z grâce à une forte présence sur les réseaux sociaux. Sur TikTok et Instagram, les vidéos du plat tournent en boucle avec des consommateurs enthousiastes.

Deux frères pour mener la chaine au succès

Ce succès est à mettre au crédit de Galo Diallo, dirigeant de l’agence d’influenceurs Smile Conseil et fondateur de l’UMICC. En 2024, il flaire la bonne affaire en structurant un concept basé sur cette recette simple qui fonctionne déjà depuis une quinzaine d'années, notamment chez le concurrent Krousty Sabaïdi qui l'aurait popularisée en France. Galo Diallo et son frère ont simplifié le modèle économique avec un plat unique pour réduire les coûts de matières, une décoration minimaliste, de la vente uniquement à emporter et un modèle de franchise permettant des ouvertures en un ou deux mois seulement.

La chaîne revendique plus d’un million de barquettes vendues par mois dans ses 60 restaurants, soit un chiffre d’affaires potentiel de 9 millions d’euros mensuels sur ce seul produit. Après l'Algérie et la Belgique, Tasty Crousty devrait bientôt s'implanter au Maroc, en Angleterre, en Suisse et aux États-Unis.