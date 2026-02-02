Stationnement à Paris : voici les arrondissements les plus chers

Les prix des parkings vont du simple au triple à Paris. (illustration) (Pixabay / Hans)

Se garer en parking à Paris coûte cher, très cher. Et encore plus dans certains quartiers. Les tarifs pour une heure de stationnement vont du simple au triple d'un arrondissement à l'autre, selon Auto-Plus . Le magazine s'appuie sur les données recueillies par la plateforme de réservation de parking Parclick en décembre 2025. Le prix horaire moyen observé va ainsi de 1,04 € à 3,87 €. Les arrondissements les plus chers, où l'heure dépasse les 3 euros, sont le 3e, 7e et le 16e.

Jusqu'à 6 euros de l'heure dans la rue

Entre 2024 et 2025, le coût du stationnement en parking a flambé partout dans la capitale mais trois arrondissements sont particulièrement touchés avec des hausses supérieures à 20 % : le 15e arrondissement avec une augmentation de 24,18 % (de 1,58 € à 2,09 €), le 6e (+22,12 % de 1,92 € à 2,46 €) et le 18e atteint (+22,07 % de 1,32 € à 1,70 €).

Se garer dans la rue coûte encore plus cher pour les visiteurs. L'heure coûte 6 € en zone 1, dans le centre de Paris (du 1er au 11e arrondissement), et 4 € en zone 2 (du 12e au 20e), avec un plafond de 75 € ou 50 € pour six heures. Il est donc recommandé d'anticiper en réservant à l'avance un parking pour éviter d'avoir à se garer dans la rue.