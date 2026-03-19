Face à la flambée des prix du carburant, les Français se tournent vers les voitures électriques d'occasion

Les recherches de voitures électriques d’occasion ont bondi de 91 % depuis le 28 février. (illustration) (GoranH / Pixabay)

Dans un contexte de hausse des prix du carburant depuis le début du conflit au Moyen-Orient, les consommateurs se tournent davantage vers les voitures électriques. Les recherches pour des véhicules électriques d’occasion ont bondi de 91 % depuis le 28 février, indique la plateforme de vente La Centrale dans un communiqué relayé par RMC Conso .

La corrélation ne fait guère de doute. « Les recherches ont d’abord augmenté progressivement, avant de s’accélérer fortement à partir du début du mois de mars, alors que les prix à la pompe se rapprochaient des 2 € le litre » , indique le spécialiste du secteur.

Une tendance de fond portée par l’occasion

Si l’intérêt s’est nettement renforcé depuis le début du conflit, le 28 mars dernier, il s’inscrit aussi dans une tendance de fond. Le marché de l’électrique d’occasion progresse en effet avec une hausse de 17 % des ventes en un an. Cette dynamique s’explique notamment par une offre plus large, qui a contribué à faire baisser les prix : ils ont reculé de 4,27 % en 2025 note La Centrale. « Le véhicule électrique d’occasion coûte désormais 22 000 € de moins en moyenne que leurs équivalents électriques neufs » , peut-on lire dans le communiqué.

Au-delà du prix d’achat, l’électrique séduit aussi par son coût à l'usage, souvent plus avantageux que celui des véhicules thermiques. « Le plein complet d’un véhicule compact ou familial réalisé sur une borne domestique représente entre 10 et 15 €, contre environ 2 € le litre actuellement à la pompe pour le carburant » , précise le communiqué. L’entretien est également moins onéreux, grâce à une mécanique plus simple et à un nombre réduit de pièces d’usure. Autre argument, la revente. Un véhicule électrique conserve, après cinq ans, entre 50 et 60 % de sa valeur initiale, contre 40 à 50 % pour un modèle thermique, précise RMC Conso .