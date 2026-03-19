Celio se lance dans la mode féminine avec une première gamme de vêtements dans une vingtaine de boutiques

Celio lance sa première gamme de vêtements pour femmes. (illustration) (Markusspiske / Pixabay)

Celio se lance dans le prêt-à-porter féminin. La célèbre enseigne française fondée en 1978 a d'abord publié un communiqué surprenant le 9 mars dernier, indiquant avoir constaté le vol des lettres « L » sur certaines de ses enseignes. Le mystère a été levé quelques jours plus tard lorsque la société a posté lundi 16 mars un petit clip où plusieurs personnalités apparaissent avec ce message : « Maintenant Celio ce n’est plus sans elles » . Parmi les ambassadrices, on retrouve les Miss France Camille Cerf et Angélique Angarni-Filopon ou les influenceuses Mayadorable, Esra, Sissy Mua et Noholita.

Une vingtaine de points de vente pour commencer

Celio sort donc sa première gamme de vêtements pour femmes. Dans un premier temps, 27 boutiques vont proposer cette ligne : 8 magasins Celio Women vont ouvrir et 19 magasins vont devenir mixtes. Mais le nombre de points de vente devrait rapidement grandir. On parle d'une centaine de boutiques mixtes à l'horizon 2030 si le succès est au rendez-vous.

Dans un secteur sinistré qui a enregistré une série impressionnante de liquidations ces dernières années (Jennyfer, Camaïeu, Naf Naf etc.), Celio espère se différencier, indique RMC Conso . Il pourrait notamment appliquer la recette qui a fait ses preuves chez les hommes, en s'appuyant sur des basiques conformément à son slogan : « be normal ». "Celio Women, c’est des basiques bien coupés. Des matières qui durent. Et des pièces qui tombent juste. On revient à l’essentiel", annonce d'ailleurs la marque sur son site .