Crues et inondations : les fruits et légumes vont-ils coûter plus cher ?

Les inondations vont-elles provoquer une augmentation des prix des fruits et légumes dans les magasins ? Depuis plus d'un mois, plusieurs départements français subissent des pluies intenses et des crues records. Depuis le 15 janvier, le pays a cumulé 36 jours consécutifs de pluie, un record depuis 2023, rapporte RMC Conso .

Les inondations, particulièrement importantes et durables en Gironde, Charente-Maritime, Lot-et-Garonne et Maine-et-Loire, ont évidemment touché les habitants mais aussi les agriculteurs, dont les cultures sont encore inondées à l'heure actuelle. Après le passage de la tempête Nils, c'est un nouveau coup dur pour toute la filière.

Des pertes de rendement déjà constatées

La majorité des exploitants sera impactée par la situation météorologique, y compris les éleveurs, mais surtout les maraîchers. « Il y aura des pertes de culture par exemple sur les poireaux, les salades et les choux-fleurs, qui sont en champ à cette période de l'année , analyse l'agroclimatologue Serge Zaka auprès de 20 Minutes . Pour l'agriculteur, […] c'est une perte sèche totale. »

De nombreux agriculteurs interrogés par les médias chiffrent leurs pertes entre 10 000 et 50 000 euros mais sont encore incapables de donner un préjudice précis, leurs terres étant encore inondées. Selon le directeur d'une société de commercialisation de fruits et légumes, interrogé par Franceinfo , on peut estimer les pertes de rendement entre 5 et 10 % minimum. Certains exploitants espèrent que les pertes seront minimes et que les légumes seront simplement plus petits du fait des inondations.

Une hausse des prix à prévoir ?

Le vrai risque est surtout une pénurie des fruits et légumes d'été, car le planning de plantation va être retardé et décalé avec les crues et les dégâts à gérer sur les exploitations. De plus, l'eau va multiplier le risque de développement de champignons et la fertilité de la terre va être altérée sur le long terme, selon les experts.

Du côté des prix pour les consommateurs, une hausse est à envisager, mais sans assurance du côté des agriculteurs. « Les prix peuvent augmenter , estime un producteur de légumes auprès de RMC Conso . Mais nous n'en avons aucune idée, il y a trop d'incertitude. »