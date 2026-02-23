Nestlé, Liebig, Senseo… Pourquoi les produits de plusieurs marques sont indisponibles dans les magasins Intermarché

Intermarché se retrouve en conflit avec plusieurs grands industriels de l'agroalimentaire. (Alexas_Fotos / Pixabay)

Supermarchés et fournisseurs sont en pleine période de négociations commerciales. Intermarché se retrouve en conflit avec plusieurs grands industriels de l'agroalimentaire. Ces désaccords conduisent l'enseigne à retirer de ses rayons ou à ne pas réapprovisionner certaines grandes marques, rapporte RMC Conso .

Des hausses de prix jugées « injustifiées »

Des affichettes placées dans les magasins indiquant la liste des marques concernées ont été partagées sur X par le journaliste spécialiste de la grande distribution, Olivier Dauvers. Une trentaine de marques sont concernées, et non des moindres. De grands groupes sont touchés. C'est le cas de Nestlé avec KitKat, Lion, Smarties, Nesquik et l'ensemble des céréales du groupe (Chocapic, Crunch, Lion...), mais aussi les yaourts Lindahl's et Yaos, ainsi que l'alimentation animale Purina et Friskies.

Le groupe Lactalis a lui aussi d'âpres discussions avec Intermarché car ses produits ont déserté les rayons, comme les fromages Président (notamment la bûche de chèvre), Leerdammer et Galbani. Les soupes Liebig, le ketchup Heinz et le café Senseo sont également concernés. Intermarché justifie ces retraits par son rôle de défenseur du pouvoir d'achat, refusant des hausses de prix jugées « injustifiées » de la part des géants de l'agro-industrie.

Pas de déréférencement en cas d'approvisionnement français

Toutefois, interrogée par RMC Conso , l'enseigne indique que l'affichette est une initiative d'un magasin isolé. « Ce n'est en rien un déréférencement national » , affirme Intermarché. L'enseigne précise que les produits Nestlé sont toujours disponibles dans un grand nombre de supermarchés, tout en reconnaissant l'existence d'un conflit avec le groupe Lactalis. Cependant, la situation devrait s'améliorer, car les parties se sont accordées sur un principe : dès qu'un produit comporte un approvisionnement français dans sa composition, il échappera au déréférencement. Les produits Président commencent donc à réintégrer les rayons. Pour Galbani, en revanche, cela pourrait prendre davantage de temps.

Ce conflit n'est pas nouveau. Il se répète à chaque période de négociation. D'un côté, la grande distribution porte l'étendard de la lutte contre l'inflation. De l'autre, les industriels dénoncent un « goulot d'étranglement » et des méthodes de « chantage » qui ne tiennent pas compte de la réalité de l'augmentation des coûts de production.