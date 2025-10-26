Smartphones reconditionnés : comment bien choisir votre modèle ?

Les téléphones reconditionnés gagnent du terrain en France. (illustration) (mhoppsy / Pixabay)

Acheter un smartphone reconditionné présente de nombreux avantages, financiers comme écologiques. Mais tous les vendeurs présents en France ne se valent pas et il convient de bien se renseigner avant de choisir son modèle ainsi que la plateforme sur laquelle on l'achète.

La tech reconditionnée gagne du terrain en France. En l'espace de sept ans, la part de smartphones reconditionnés a triplé en France pour atteindre 20% selon le baromètre 2025 établi par la plateforme spécialisée Recommerce et l'institut Kantar et relayé par RMC Conso .

Entre 40 et 70% moins cher

L'achat d'un smartphone reconditionné présente deux principaux avantages : un financier et un écologique. «Un smartphone reconditionné coûte entre 40 et 70% moins cher qu'un smartphone neuf, confirme Augustin Becquet, directeur de Recommerce. Mais nous, on trouve que l'enjeu environnemental est encore plus important.»

La production de smartphone est effectivement très polluante et très coûteuse en matières premières. Selon l'agence de la transition écologique (Ademe), en choisissant un téléphone reconditionné, on réduit son impact environnemental de 55%. Mais ce choix doit être fait avec prudence: tous les modèles ne se valent pas, et le choix du revendeur auprès duquel vous faites votre achat est également très important.

Bien choisir son revendeur

Il convient tout d'abord de bien distinguer le reconditionné de l'occasion, qui n'a pas subi de réparation et offre donc beaucoup moins de garanties. Un décret de 2022 légifère précisément la différence entre ces deux types de produits. Ce texte établit que le terme reconditionné est réservé aux produits ayant «subi des tests portant sur toutes ses fonctionnalités afin d'établir qu'il répond aux obligations légales de sécurité et à l'usage auquel le consommateur peut légitimement s'attendre» .

Attention également au modèle choisi : vous ferez moins d'économie en achetant un smartphone reconditionné récent mais un modèle plus ancien risque de fonctionner moins longtemps. Autre critère crucial : le grade de reconditionnement indiqué par le vendeur qui peut aller de A+ (comme neuf) à C (état correct).

Le revendeur est également important. Rakuten et Backmarket, leaders du secteur, ne sont que des intermédiaires. Il est conseillé de privilégier des revendeurs français qui offrent une transparence totale et une traçabilité de leurs produits, comme Recommerce ou Smaaart. Sachez également qu'il existe le label «RecQ» pour s'assurer de la qualité du reconditionnement.

A lire aussi:

Chanel, Dior, Prada ou Maje: louer votre tenue de luxe pour une occasion spéciale

Libre-service, caisses automatiques: quand les magasins facilitent (involontairement) le vol

Sites de vente en ligne entre particuliers: attention aux déconvenues!