Singles' day : c'est quoi cette période de promotion qui dure jusqu'au 19 novembre, juste avant le Black Friday ?

Les Singles' Day, période de promotion venue de Chine, durent jusqu'au 19 novembre. (illustration) (Rupixen / Pixabay)

Le mois de novembre regorge d’occasions pour faire ses achats de fin d’année au meilleur prix. Alors que le fameux Black Friday est attendu pour le 28 novembre, il est déjà possible de profiter des Singles' Day, rapporte RMC Conso . Cette période qui a démarré le mardi 11 novembre et qui va durer jusqu’au 19 permet déjà de faire des affaires, en particulier sur les produits venus d’Asie.

Le jour des célibataires

Cette opération commerciale vient en effet de Chine. Elle a été lancée par Alibaba dans les années 90 comme une sorte d’équivalent de la Saint-Valentin, mais pour les célibataires. Elle débute d’ailleurs chaque année le 11 novembre, soit le 11/11, pour célébrer l’individualité. Aujourd’hui, les Singles' Day sont l’un des évènements commerciaux le plus importants au monde, son chiffre d’affaires dépassant même celui du Black Friday.

Sans surprise, les Singles' Day ont principalement lieu sur les plateformes de vente chinoises, comme AliExpress. Des réductions allant jusqu’à 60 % sont proposées sur une large gamme de produits déjà vendus habituellement à des prix très intéressants : électronique, habillage, jouets et même mobilier. À ces réductions s’ajoutent aussi de nombreux codes promotionnels.

Une avalanche de bons plans

Mais depuis quelques années, de plus en plus de marques internationales participent à cette opération commerciale. Parmi les enseignes participantes en 2025, on retrouve ainsi la marque d’électroménagers Dyson (-5 % dès un certain minimum d’achat), la plateforme de vêtements Asos (-20 % sur le catalogue automne) ou encore une légion de marques de cosmétiques : Nocibé (-30 % dès 49 euros d'achat), Sephora (-20 % sur une sélection de produits), Marionnaud (-34 % dès 79 euros d'achat), ou encore MAC Cosmetics (des essentiels à 11 euros).

Cette liste n’est pas exhaustive. Pour recenser toutes les promotions du Singles' Day, il est recommandé de faire une veille active. Attention toutefois aux fausses promotions et aux conditions d’achat et de retour.