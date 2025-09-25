SFR va abandonner la télé par ADSL : quel impact pour ses clients ?

SFR va abandonner son service de télé par ADSL. (illustration) (MARTINELLE / PIXABAY)

Le réseau ADSL est en cours de démantèlement en France. Dans quelques années, d'ici 2030 normalement, cette technologie aura disparu. Mais SFR préfère anticiper et a décidé d'abandonner progressivement son service de télévision par ADSL. L'opération va commencer dès le 30 octobre prochain, rapporte le site Cablereview . Des clients ont ainsi reçu un mail pour les informer d'une "évolution de leur réseau ADSL". "Les options et bouquets TV de votre offre actuelle ne seront plus disponibles", explique SFR.

80 chaînes au lieu de 160

On ne sait pas encore combien d'abonnés seront touchés par cette première vague mais les zones ciblées seraient les agglomérations de Metz et de Saint-Quentin, selon les informations du média spécialisé. SFR propose aux foyers concernés d'échanger gratuitement leur décodeur actuel contre une Connect TV pour pouvoir continuer à regarder la télé. Avec un changement de taille : ils n'auront accès qu'à 80 chaînes contre 160 actuellement avec l'offre d'entrée de gamme ADSL.

Les clients mécontents peuvent résilier leur contrat sans frais même s'ils sont encore engagés avec SFR. Ils disposent d'un délai de quatre mois à compter de la réception du mail pour en faire la demande. Dans son mail, SFR prévient que l'intervention pourrait entraîner une coupure Internet pendant "4 heures maximum" le 30 octobre. Les clients devront redémarrer leur box pour rétablir la connexion.