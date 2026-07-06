Selon le PDG de Total, les prix des carburants ne retrouveront pas leur niveau bas avant « 3 ou 4 mois »

Les prix à la pompe ont commencé à baisser ces derniers jours. (illustration) (Engin_Akyurt / Pixabay)

Quand va-t-on enfin retrouver des prix à la pompe plus abordables ? si les tarifs ont commencé à baisser après avoir atteint des sommets, on est encore loin des prix affichés avant le début de la guerre au Moyen-Orient. Lors des Rencontres économiques d’Aix-en-Provence ce samedi 4 juillet, le PDG de TotalEnergies Patrick Pouyanné a indiqué qu'il faudra encore patienter de « 3 à 4 mois pour que la situation redevienne normale » , selon des propos rapportés par Ouest-France .

Les tarifs ont baissé à environ 1,90 le litre

Pourquoi un tel délai entre la baisse des cours du pétrole et celle des prix des carburants dans les stations-service ? Certes, le détroit d’Ormuz continue de s'ouvrir mais les armateurs hésitent encore à y retourner, de peur d'être à nouveau bloqués. « Nous achetons moins cher le pétrole aux producteurs mais payons plus cher le risque supplémentaire des armateurs pour retourner dans le détroit d’Ormuz » , explique Patrick Pouyanné.

Dans ce contexte encore incertain, TotalEnergies a annoncé que le blocage des prix à 1,99 € le litre allait se poursuivre lors des cinq week-ends de grands départs cet été, dans les stations d’autoroutes mais aussi dans celles situées en zones rurales. Aujourd'hui, les tarifs sont de toute façon retombés à des niveaux inférieurs à ces plafonds, entre 1,80 et 1,90 euro.