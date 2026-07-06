EasyJet va ouvrir une nouvelle ligne entre Lyon et Londres, avec un accès direct au centre de la capitale anglaise

Easyjet va ouvrir une nouvelle ligne entre l'aéroport Lyon-Saint-Exupéry et l’aéroport de London Southend. (illustration) (Dylan_Agbagni / Pixabay)

Easyjet renforce encore son offre au départ de l'aéroport Lyon-Saint-Exupéry. La compagnie low-cost ouvrira en décembre 2026 une nouvelle ligne vers l’aéroport de London Southend, indique Air Journal . Deux liaisons par semaine seront proposées, le jeudi et le dimanche.

Un aéroport à moins d'une heure du centre de Londres en train

Aujourd'hui, seuls des vols vers les aéroports de Gatwick (au sud de Londres) et de Luton (au nord) sont assurés. Mais, depuis London Southend (à l'est), les voyageurs pourront rejoindre le centre de Londres plus facilement grâce à une connexion ferroviaire directe. La durée du trajet est annoncée à 52 ou 53 minutes pour rallier le cœur de la capitale anglaise. Et pour ceux qui préfèrent le grand air à la ville, ils pourront plutôt se diriger vers la côte de l'Essex.

Cette ligne complète une offre déjà bien étoffée à Lyon pour Easyjet. En effet, la compagnie est présente dans cet aéroport depuis 27 ans et propose déjà plus de 60 destinations. Elle montre aussi la volonté de la compagnie britannique de renforcer son offre entre la France et le Royaume-Uni.