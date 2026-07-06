Peut‑on (vraiment) améliorer ses réflexes? Ou, pourquoi on ne devrait pas parler d’«arrêt réflexe» au football

Un mouvement automatique constitue une habileté motrice créée et affinée par la répétition de l'acte moteur illustrant notamment le contrôle efficient du mouvement et l'expertise du sujet, et cela, de la rapidité de la prise d'information à l'exécution du mouvement. (crédit: Adobe Stock/photo générée par IA)

Maintenant que la Coupe du monde masculine de football a démarré, vous avez peut-être déjà regardé au moins un match. Si un gardien réalise un arrêt spectaculaire où il arrive à capter la balle alors que l'attaquant est très proche de sa cage, il y a fort à parier que le commentateur qualifie ce geste d'«arrêt réflexe». Mais s'agit-il vraiment d'un réflexe au sens biologique du terme?

La notion de réflexe est encore trop souvent utilisée de manière inadaptée. Ce malapropisme, très fréquent dans le domaine sportif (football, handball, sports de combat, etc.), s'illustre notamment chez les entraîneurs ou les formateurs par des expressions telles que «il faut adopter les bons réflexes» ou «il faut améliorer ses réflexes». Ces exemples montrent qu'aujourd'hui encore beaucoup de personnes n'utilisent pas le bon terme, par manque d'informations, et commettent ainsi très souvent cette erreur lexicale.

Qu'est-ce qu'un réflexe? De manière générale, l'organisme humain est capable de produire une grande variété de mouvements. Trois grands types de mouvements se différencient selon le niveau d'implication du système nerveux central (encéphale et moelle épinière) qui a pour fonction, notamment, d'organiser les commandes motrices.

Cette organisation hiérarchisée permet ainsi de caractériser et de déterminer ces trois niveaux de mouvements, et cela en fonction de leur complexité.

Le mouvement volontaire

Un mouvement dit volontaire est un mouvement consciemment programmé, exécuté et contrôlé de manière intentionnelle par des séquences motrices complexes générées par les centres nerveux supérieurs (comme le cerveau).

Sa réalisation relève principalement de quatre étapes: la phase de réception des stimulations sensorielles (sensation), de leur intégration et traitement (perception), la phase de préparation et de planification qui se base sur l'analyse multisensorielle du contexte et la prise de décision, celle de programmation regroupant l'ensemble des stratégies motrices et le choix de l'acte moteur et, enfin, la phase d'exécution comportant l'initiation, le contrôle, l'ajustement et la finalité du mouvement.

Ces différentes étapes illustrent la capacité du sujet à percevoir une information et à agir en conséquence plus ou moins rapidement selon son niveau d'expertise. Concrètement, plus le sujet est expert, plus son temps de réaction (entre la perception et l'action) sera court.

Les mouvements volontaires, tels que saisir un objet, pousser un ballon du pied ou arrêter un pénalty sont acquis et donc très perfectibles, grâce à l'apprentissage et à l'expérience du sujet. L'ensemble de ces mouvements volontaires sont automatisables grâce à la répétition et l'entraînement.

Le mouvement automatique

Un mouvement automatique ou automatisé constitue une habileté motrice créée et affinée par la répétition de l'acte moteur (mouvement volontaire) illustrant notamment le contrôle efficient du mouvement et l'expertise du sujet, et cela, de la rapidité de la prise d'information à l'exécution du mouvement (temps de réaction). Ce processus d'automatisation repose sur l'effet de l'apprentissage procédural, fruit de la pratique. Il devient dans ce cas stéréotypé et reproductible.

Sa faible latence fait que, très souvent, les personnes font l'erreur de parler de réflexes alors que ce n'en est pas un. C'est le cas pour «l'arrêt réflexe» du gardien de but, l'esquive en boxe ou lorsque l'on met les mains en avant ou en arrière lors d'une chute.

Claude Bonnet, professeur de psychologie cognitive expérimentale, explicite cette notion pour la première fois en 1986: «L'automaticité d'un geste est considérée comme acquise lorsqu'il peut se réaliser à bas niveau de vigilance, sans intention (sans y penser), avec une grande efficacité et qu'il résiste aux modifications. L'attention libérée s'oriente alors vers un niveau hiérarchique plus élevé de l'organisation de l'action, le plus souvent, la planification s'étend plus loin dans le futur.»

La marche constitue un exemple très concret de mouvement automatique. Nous sommes en effet capables, sauf cas particulier, de marcher tout en parlant sans devoir réfléchir aux contractions musculaires nécessaires pour avancer.

Le mouvement réflexe

Le mouvement dit réflexe représente les mouvements les plus élémentaires de la motricité. Contrairement aux mouvements volontaires et automatiques, qui nécessitent une décision consciente, les réflexes se déclenchent automatiquement afin de protéger l'organisme ou de maintenir son équilibre (par exemple, le retrait de la main si l'on touche une surface trop chaude).

Il est possible de les définir comme des réponses motrices innées, c'est-à-dire non acquises par la pratique et l'apprentissage. Ces réponses motrices innées sont provoquées par des stimuli sensoriels spécifiques alimentant des circuits spinaux courts et non contrôlés par la volonté.

Les mouvements réflexes s'assimilent donc à une réponse motrice involontaire, rapide et prévisible, à savoir stéréotypée en réponse à un stimulus. Il est impossible de les contrôler et encore moins de les maîtriser spécifiquement, et cela, bien que les réflexes fassent partie intégrante de la motricité. Leur fonction principale est de permettre une réaction d'urgence face à un événement qui peut nuire à l'intégrité physique de l'individu. C'est pourquoi la réponse motrice est très rapide. La toux, l'éternuement, le clignement des yeux constituent autant d'exemples d'actions réflexes.

Les réflexes sont généralement inconscients et associés le plus souvent à des fonctions dites «automatiques». En effet, «certaines actions réflexes prennent progressivement l'allure d'actions nées de l'habitude et ne peuvent guère s'en distinguer» (Charles Darwin, 1872). C'est pourquoi la distinction avec le mouvement automatique s'avère parfois difficile, car celui-ci est souvent assimilé, de manière erronée, à un réflexe.

Fruit de l'entraînement et du traitement de l'information

Le langage d'un certain nombre de formateurs ou d'entraîneurs ne dit pas autre chose lorsqu'il propose à un sujet «d'améliorer» ses réflexes, alors qu'il lui propose en réalité de diminuer son temps de réaction nécessaire à l'apport d'une réponse à un stimulus donné.

Fruit d'un entraînement intensif ou d'une pratique quotidienne, habituelle, le mouvement automatique se révèle généralement plus complexe. Ce que l'on nomme de manière erronée «réflexe» est en réalité la production d'un mouvement très rapide, et le plus souvent efficace, surtout chez l'expert. Ce mouvement est aussi le fruit d'un traitement de l'information. Par exemple, lors d'un pénalty, le gardien de but anticipe la trajectoire supposée du ballon par la prise en compte de l'orientation de la course d'élan du tireur, de la pose du pied d'appui, de l'orientation du buste, etc.

Alors, non, nous ne pouvons pas améliorer nos réflexes. En revanche, grâce à l'entraînement, nous pouvons sans problème travailler sur nos réponses motrices automatisées (Cf. plus haut, mouvement volontaire et mouvement automatique) par l'amélioration de notre temps de réaction, à savoir la vitesse à laquelle notre cerveau détecte une information et décide d'agir, mais également par notre capacité à exécuter rapidement et efficacement un mouvement adapté à la situation.

Dire qu'une personne a de bons réflexes est tout à fait inapproprié. L'action du sujet soi-disant doté de bons réflexes relève en fait de l'anticipation et de la prédiction de trajectoire. Le cerveau est un générateur d'hypothèses, il est en effet capable de prédiction. Cela permet ainsi au sujet la mise en place de gestes préparatoires, d'ajustements posturaux anticipés intégrant dans la production de l'action les conséquences sensorielles attendues de cette action. Le sujet va donc anticiper sur les conséquences de l'action en utilisant la mémoire du passé, et plus particulièrement ici la mémoire dite procédurale. C'est ce qui fait notamment la différence entre un sujet novice et un sujet expert.

Par Laura Wallard (Maitresse de conférences des Universités, chercheuse au LAMIH UMR CNRS 8201, Université Polytechnique des Hauts-de-France; INSA Hauts-de-France)

Cet article est issu du site The Conversation