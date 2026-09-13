Route 66: cent ans d’un mythe qui ne raconte pas toute l’histoire

Les villes traversées par cette route emblématique se préparent à célébrer son centenaire. (crédit: Adobe Stock)

La Route 66 fête son centenaire en 2026. Mais derrière l'image d'Épinal de la «Mother Road» se cache une histoire plus complexe, où le marketing, les inégalités raciales et les mutations économiques ont façonné autant le mythe que la route elle-même.

Agissant de concert, l'American Association of State Highway Officials et le Bureau of Public Roads adoptèrent, le 11 novembre 1926, un système uniforme de numérotation des routes, accompagné d'une carte officielle. Ce nouveau système remplaçait le dédale de routes et d'itinéraires qui coexistaient jusque-là (comme la Lincoln Highway ou l'Old Trails Road) par un réseau officiel de routes numérotées, approuvé par les autorités routières fédérales et des États.

Depuis, quelques-unes de ces routes sont devenues de véritables icônes de la culture américaine. La Route 1 traverse ainsi la côte Est, du Maine jusqu'à la Floride. La Route 101 est célèbre pour ses panoramas spectaculaires sur l'océan Pacifique, tandis que la Route 6 a été immortalisée dans Sur la route, le roman culte de Jack Kerouac.

La plus célèbre reste sans doute la Route 66, surnommée la «Main Street of America» («la rue principale de l'Amérique») et la «Mother Road» («la route mère»). Alors que les villes qui la jalonnent s'apprêtent à célébrer son centenaire, une question me vient pourtant à l'esprit: qu'est-ce que l'on célèbre exactement?

En tant qu'historien de la Route 66, j'ai montré qu'il existe en réalité deux versions de cette route longue de 2.448 miles (3.940 kilomètres). Il y a d'abord la route bien réelle, qui incarne l'essor des infrastructures américaines au XXe siècle. Et puis il y a la route mythique: une icône culturelle empreinte de nostalgie, associée à une certaine vision du XXe siècle faite de romantisme, d'aventure, de liberté et de conquête de l'Ouest américain.

La Route 66 a bien failli ne jamais exister

Alors que les responsables des routes des différents États négociaient, dans les années 1920, les détails du nouveau réseau routier américain, ils accordaient une grande valeur aux numéros se terminant par un zéro, réservés aux grands axes transcontinentaux. L'idée était simple: ces routes attireraient le plus de circulation et, avec elle, les retombées économiques.

Le commissaire aux routes de l'Oklahoma, Cyrus Avery, était l'un des plus fervents défenseurs d'une liaison entre Chicago et Los Angeles, destinée à stimuler le trafic routier à travers le Midwest. Il proposa de lui attribuer le numéro 60, afin de bénéficier de ce prestigieux numéro réservé aux grands itinéraires nationaux.

Mais les représentants du Kentucky et de la Virginie s'y opposèrent, faisant valoir que l'itinéraire proposé par Avery ne reliait pas véritablement les deux côtes du pays. Ils suggérèrent à la place le numéro 62. Avery répliqua avec un numéro qui, selon lui, sonnait mieux: le 66.

Une fois cette querelle de numérotation réglée, la carte du premier réseau routier national des États-Unis fut approuvée. Il fallut toutefois encore douze ans pour que la Route 66 soit entièrement achevée, devenant ainsi la première route fédérale américaine intégralement revêtue d'un revêtement en dur sur toute sa longueur.

À lire aussi | 10 Destinations de rêve pour un voyage romantique en amoureux

Aventure, rédemption et réinvention

S'il a fallu plus de dix ans pour achever la route dans son intégralité, la construction du mythe de la Route 66, elle, a commencé presque immédiatement. À peine les travaux avaient-ils débuté que Cyrus Avery, John T. Woodruff et d'autres figures influentes des villes situées le long de son tracé se réunissaient, en janvier 1927, pour créer la U.S. Highway 66 Association, avec pour objectif de promouvoir les voyages sur cette nouvelle route.

L'association se mit à promouvoir la Route 66 comme le meilleur itinéraire pour rejoindre la côte Ouest et alla jusqu'à déposer un slogan pour la route: «The Main Street of America» («la rue principale de l'Amérique»). Elle parraina également des événements spectaculaires, comme la Trans-American Footrace, afin de faire connaître la Route 66.

Cette course, partie de Los Angeles le 4 mars 1928, bénéficia d'une très large couverture médiatique. Les journalistes racontaient avec emphase les exploits des coureurs, tout en dressant des portraits saisissants des paysages du Sud-Ouest américain. Peu à peu, la Route 66 s'est ainsi ancrée dans l'imaginaire collectif comme le symbole de l'aventure et du romantisme.

Pendant la Grande Dépression et les années du Dust Bowl, des milliers de migrants venus des Grandes Plaines et du Midwest empruntèrent la Route 66 vers l'ouest, dans l'espoir de reconstruire leur vie en Californie.

L'écrivain John Steinbeck baptisa la Route 66 la «Mother Road» («route mère») dans les Raisins de la colère , la comparant à un cordon ombilical conduisant les réfugiés de l'Oklahoma (les Okies) qui fuyaient le Dust Bowl vers une nouvelle vie en Californie. Employée par la Farm Security Administration, l'agence du New Deal chargée d'aider les populations rurales, la photographe Dorothea Lange a immortalisé ces mêmes réfugiés que Steinbeck mettait en scène dans son roman. Sa photographie de 1938, Family on the Road, montre un couple et ses deux jeunes enfants faisant de l'auto-stop sur la Route 66 près de Weatherford, dans l'Oklahoma, après avoir perdu leur ferme.

Ensemble, Steinbeck et Lange ont contribué à enrichir le mythe de la Route 66 de nouvelles significations, associées à la perte, mais aussi à la rédemption. Après la Seconde Guerre mondiale, la route est ensuite devenue l'un des symboles de la prospérité de l'après-guerre.

La chanson de Bobby Troup, (Get Your Kicks) on Route 66 , enregistrée pour la première fois en 1946 par le Nat King Cole Trio, a fait de cette artère un véritable rite de passage de l'Amérique d'après-guerre. Des millions d'Américains partirent ensuite en vacances en famille vers le Sud-Ouest des États-Unis en empruntant la Route 66, dormant dans des motels familiaux en bord de route, dégustant des hamburgers dans des diners aux enseignes lumineuses et posant devant les attractions géantes qui jalonnaient le parcours.

À lire aussi | Les destinations incontournables pour vos résolutions d'évasion

Le mythe face à la réalité

Mais l'imagerie emblématique et les mythes qui entourent la Route 66 sont souvent en décalage avec la réalité de cette route. À mes yeux, la chanson de Bobby Troup résume parfaitement la tension entre ces deux visages de la Route 66.

En 1946, lorsque Nat King Cole enregistra (Get Your Kicks on) Route 66 , lui et ses musiciens ne pouvaient en réalité guère profiter de la Route 66. La plupart des établissements qui la bordaient refusaient en effet de les servir. Les exemplaires du Green Book, le guide répertoriant les hôtels, restaurants et commerces accueillant les voyageurs noirs à l'époque des lois Jim Crow, montrent à quel point les options étaient limitées.

Il a fallu attendre l'adoption du Civil Rights Act de 1964, puis les actions menées par le ministère de la Justice pour faire appliquer cette loi, afin que les services et infrastructures touristiques le long de la Route 66 deviennent réellement accessibles à tous les Américains, quelle que soit leur couleur de peau.

Mais lorsque les motels, diners, garages et stations-service de la Route 66 sont enfin devenus accessibles à tous les voyageurs, le déclin de la route avait déjà commencé. Le Federal Aid Highway Act de 1956 a donné un coup d'accélérateur à la construction d'un nouveau réseau d'autoroutes. Ces infrastructures de l'après-guerre privilégiaient les déplacements rapides entre les grandes villes et leurs banlieues, où les Américains s'installaient alors en nombre.

Mais cette rapidité de déplacement s'est faite au détriment des petites villes contournées par les nouvelles autoroutes, privant de nombreux commerces de la Route 66 de la clientèle dont ils dépendaient pour survivre.

À la différence des établissements familiaux qui bordaient l'ancienne route, les sorties des nouvelles autoroutes étaient désormais dominées par les grandes chaînes nationales de motels, de restaurants et de stations-service. Soucieuses d'éviter tout contrôle du ministère de la Justice au titre des lois sur les droits civiques, ces enseignes affichaient clairement qu'elles accueillaient tous les voyageurs, incitant davantage encore les automobilistes à délaisser les anciens commerces de la Route 66.

Aujourd'hui, alors que la Route 66 fête ses 100 ans, un fossé subsiste entre le souvenir qu'en gardent certains et ce qu'elle a réellement représenté pour la majorité des Américains. La liberté de voyager et de «prendre son pied» sur cette route était largement réservée aux Blancs. Une grande partie de l'imaginaire associé à la Route 66 est née des campagnes de promotion des premières associations routières, qui s'adressaient avant tout à un public blanc. Il est peu probable que de nombreux voyageurs afro-américains ou latinos éprouvent la même nostalgie.

Aujourd'hui, la nostalgie de la Route 66 s'accompagne souvent d'une esthétique «Fifties», qui célèbre l'Amérique d'avant le mouvement des droits civiques comme une époque plus pure, plus simple et plus authentique. Cette Amérique idéalisée reflète davantage le pays dans lequel certains Américains d'aujourd'hui aimeraient vivre, c'est-à-dire une nation moins complexe, moins diverse, faite d'aventure, de romantisme et d'opportunités, que l'Amérique nuancée et plurielle dans laquelle ils vivent réellement.

Par Daniel Milowski (Arizona State University)

Cet article est issu du site The Conversation