Quel budget pour vous offrir l’iPhone 17?

Le nouvel iPhone 17 propose une série de fonctionnalités innovantes. ( crédit photo : Getty Images )

La dernière gamme iPhone comporte 4 modèles

Selon vos besoins et votre budget, vous pouvez opter pour:

iPhone 17;

iPhone 17 Pro;

iPhone 17 Pro Max;

iPhone Air. Ce tout nouveau modèle se veut le plus fin et le plus léger jamais conçu par Apple (partenaire The Corner *).

L’iPhone 17 offre des fonctionnalités attractives

Un écran Super Retina XDR de 6,3 pouces, doté de la technologie ProMotion avec taux de rafraîchissement adaptatif jusqu’à 120Hz, luminosité maximale de 3.000 nits, et 33% de reflets en moins. Sa face avant Ceramic Shield 2 garantit une résistance aux rayures trois fois supérieure au modèle précédent.

Un appareil photo avec deux caméras Fusion 48 mégapixels (MP): une caméra principale avec téléobjectif 2x de qualité optique, et une caméra ultra-grand angle Fusion 48MP offrant une résolution 4 fois supérieure à celle de la caméra ultra-grand angle de l’iPhone 16. L’iPhone 17 Pro et l’iPhone 17 Pro Max possèdent un triple module photo, contre un seul capteur pour l’iPhone Air. À cela, s’ajoute une caméra avant 18MP. Grâce au capteur carré Center Stage, l’appareil capture photos et vidéos en haute définition dans n’importe quelle orientation. Plus besoin de faire pivoter l’iPhone pour prendre un selfie en mode paysage. L’intelligence artificielle ajuste automatiquement le cadrage.

La nouvelle puce A19 gravée en 3nm, soit le processeur le plus puissant jamais déployé par Apple. Les performances de CPU ( Central Processing Unit , le «cerveau» du smartphone) sont jusqu’à 50% plus rapides. En termes de mémoire, l’iPhone 17 standard embarque 8Go de RAM (mémoire vive), contre 12Go pour l’iPhone 17 Pro, l’iPhone 17 Pro Max et l’iPhone Air.

, le «cerveau» du smartphone) sont jusqu’à 50% plus rapides. En termes de mémoire, l’iPhone 17 standard embarque 8Go de RAM (mémoire vive), contre 12Go pour l’iPhone 17 Pro, l’iPhone 17 Pro Max et l’iPhone Air. Une autonomie d’une journée, et jusqu’à 50% de charge en 20 minutes avec un adaptateur filaire 40W ou plus.

Le stockage minimum passe à 256Go, soit une capacité doublée pour le modèle d’entrée de gamme. Pour la première fois, l’iPhone Pro Max propose jusqu’à 2To de stockage.

Les tarifs varient de 969 euros à 2.479 euros

L’iPhone 17 est proposé à partir de 969 euros avec 256Go de stockage sur le site de la marque. Cela représente une mensualité d’au moins 40,38 euros si vous optez pour un financement. La version 512Go est affichée à 1.219 euros .

Disponible en bleu intense, orange cosmique et argent, l’iPhone 17 Pro est vendu à partir de 1.329 euros ou 55,38 euros par mois, contre 1.479 euros ( 61,63 euros par mois) pour l’iPhone Pro Max. Vous devrez débourser 2.479 euros pour vous offrir 2To de stockage. Comptez 1.229 euros , soit 51,21 euros par mois pour l’iPhone Air.

Avec Apple Trade In , vous pouvez faire reprendre votre ancien appareil contre un crédit compris entre 40 et 780 euros à valoir sur l’achat d’un nouveau modèle.

Où acheter l’iPhone 17 au meilleur prix?

Les produits Apple ne sont jamais vendus en promotion sur le site officiel. En revanche, les revendeurs peuvent proposer des offres intéressantes. À l’occasion de la Black Week, l’iPhone 17 noir doté de 256Go de stockage était au prix de 829,99 euros au lieu de 969 euros sur le site d’e-commerce Rakuten. L’iPhone Pro Max Orange cosmique était disponible à 1.299,99 euros , soit une économie de 180 euros . Il est donc intéressant d’utiliser les comparateurs en ligne et de guetter les périodes de soldes ou de promotions pour faire baisser la facture.

Ces accessoires tendance vont vous faire craquer - La nouvelle bandoulière peut être associée à la coque en tissage technique et à la coque en silicone pour emporter votre iPhone partout avec vous tout en gardant les mains libres. Confectionnée à partir de fils 100% recyclés, elle s’ajuste facilement grâce à un système d’aimants flexibles et de glissières en acier inoxydable. Elle est déclinée dans 10 coloris et coûte 69 euros . - L’iPhone 17 Pro et l’iPhone 17 Pro Max s’accompagnent d’une coque inédite en tissage technique. Elle offre une texture dimensionnelle et des couleurs intenses, tandis qu’un revêtement extérieur protège le smartphone des rayures et des taches ( 69 euros ). - La coque en silicone avec MagSafe combine protection optimale et performance technique. Elle est disponible dans 5 coloris, du jaune fluo pour les plus audacieux au noir pour les plus classiques ( 59 euros ).

