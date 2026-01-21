Quel budget pour skier à volonté sans attendre aux remontées mécaniques?

De plus en plus de stations de sports d’hiver proposent des accès coupe-file payants aux skieurs pour leur permettre d’éviter l’attente aux remontées mécaniques.

Pendant les vacances d'hiver, les stations de ski les plus prisées affichent complet et les files d'attente aux remontées mécaniques s'allongent. Pour y remédier, certains domaines ont mis en place des accès coupe-file, inspirés des parcs d'attractions. Ces options payantes promettent un gain de temps et davantage de ski, mais représentent un coût supplémentaire non négligeable. Sont-elles réellement rentables et adaptées à tous les budgets?

La station des Arcs est la première à avoir lancé son passe coupe-file

La station savoyarde des Arcs, dans la vallée de la Tarentaise, propose une file rapide depuis cinq ans. 13 remontées mécaniques particulièrement fréquentées sont équipées d'une borne spécifique. Cette option n'est pas proposée avec le forfait classique, disponible pour 70 euros par jour et 359 euros pour 6 jours . Pour éviter l'attente aux télésièges, il faut débourser au minimum 40 euros de plus en souscrivant l'un des deux forfaits supérieurs:

Pass Essentiel, 76 euros à la journée, 401 euros pour 6 jours

à la journée, pour 6 jours Pass Premium, 88 euros à la journée, 478 euros pour 6 jours.

Ces deux forfaits comprennent l'accès au domaine Paradiski incluant le domaine de la Plagne. En plus de l'accès prioritaire, ils permettent de bénéficier d'activités à tarif préférentiel ou incluses selon la formule : first track (ouverture des pistes), tyrolienne, luge ou piscine.

Avec &joy, Serre-Chevalier promet «zéro attente pour plus de ski»

La station de Serre-Chevalier a emboîté le pas aux Arcs en commercialisant un pass coupe-file baptisé «&joy». Les skieurs doivent débourser 9 euros par jour ou 54 euros avec un forfait de 6 jours pour emprunter une file spéciale au pied des 20 remontées mécaniques les plus fréquentées, et profiter sans attente des 250 kilomètres de pistes. L'offre «&joy» est également accessible en souscrivant l'un des deux pass proposés par la station:

Pass Saison Addict: Profitez du ski sans limite durant toute la saison pour 1.058 euros par adulte. L'offre «&joy» est incluse

par adulte. L'offre «&joy» est incluse Pass Holiski: Grâce à cet abonnement annuel ( 29 euros par adulte / 15 euros pour les seniors), vous bénéficiez d'un accès direct aux pistes. Vous ne payez que les jours où vous skiez, et vous profitez de réductions pouvant aller jusqu'à 50% sur les tarifs des remontées mécaniques. L'offre «&joy» est proposée en option pour 49 euros

Dans les Pyrénées aussi, skiez «plus vite et moins cher» grâce à la carte No Souci

La carte d'abonnement annuelle «No Souci» est disponible dans 14 stations des Pyrénées et 2 grands sites gérés par la société d'économie mixte N'PY: Ax 3 domaines, Cambre d'Aze, Cauterets, Formiguères, Gourette, Grand Tourmalet, Guzet, La Pierre Saint-Martin, Luz-Ardiden, Monts d'Olmes, Peyragudes, Piau Engaly, Pic du Midi et Porté-Puymorens. Vendue au tarif de 46 euros , elle permet de profiter de multiples activités tout au long de l'année, de réductions pouvant aller jusqu'à 30% sur les forfaits, d'avantages pour les familles et un accès coupe-file à 27 remontées mécaniques. Grâce au système de paiement simplifié, vous êtes prélevé directement à la fin du mois selon votre usage. En période estivale, les abonnés bénéficient entre autres d'avantages pour le Bike Park ou l'accès au Pic du Midi.

Location de matériel de ski: économisez jusqu'à 50% en évitant ces 4 erreurs

Louer votre matériel directement en station: Réserver sur Internet permet à la fois de bénéficier de tarifs attractifs avec des réductions pouvant aller de 10 à 25% en moyenne, et de gagner du temps. Une fois sur place, vous récupérez votre matériel. Vous essayez les chaussures, le loueur effectue les derniers réglages, et vous prenez la direction des pistes sans attendre! Ne pas comparer les prix: Les tarifs varient d'un loueur à l'autre dans une même station, en fonction du renouvellement du matériel et des marques disponibles. Certains magasins proposent des packs attractifs : location des skis enfant gratuite si les deux parents louent leur matériel, journée de location offerte… Consultez des comparateurs en ligne vous permet de trouver les meilleurs prix et de réaliser des économies Ne pas anticiper votre location. Effectuer sa réservation plusieurs semaines ou mois avant votre séjour est souvent synonyme de tarifs attractifs. Vous choisissez votre équipement tranquillement, et vous évitez les éventuelles ruptures de stock à votre arrivée en station le samedi. Louer du matériel dernier cri: Les loueurs proposent généralement plusieurs gammes de matériel : plaisir, performance, freeride… Inutile d'opter pour des skis techniques si vous débutez ou que vous êtes un skieur occasionnel. Vous allez payer plus cher, et vous risquez de ne pas être à l'aise sur les pistes. Optez pour des skis adaptés à votre niveau.

