Mobilier : Alinéa brade ses stocks avec 30 % de remise en magasin

La remise de 30 % proposée par Alinéa n'est pas cumulable avec les promos et avantages en cours. (illustration) (viarami / Pixabay)

En difficulté depuis plusieurs années, l'enseigne Alinéa a été placée en redressement judiciaire en novembre 2025 par le tribunal des affaires économiques de Marseille. En attendant d'en savoir plus sur leur sort, les magasins ont lancé un déstockage. Les clients peuvent bénéficier de -30 % de réduction sur tout, rapporte RMC Conso . Des promotions qui ne sont pas valables en ligne.

Une aubaine pour ceux qui avaient l'intention de changer de canapé ou de s'offrir un nouveau salon de jardin. Les promotions pourraient même être encore plus intéressantes dans les prochaines semaines. « Alinéa attend les instructions pour augmenter le taux plus tard » , a indiqué le service communication d'Alinéa à actu Paris . À noter que la remise de 30 % n'est pas cumulable avec les promos et avantages en cours. Aussi, les articles achetés ne seront repris ni échangés.

Une offre de reprise déposée par un groupe roumain

Le groupe roumain SDC Holding avait fait une offre de reprise de la marque mais l'a finalement retirée le 12 février avant de redéposer finalement un dossier à la dernière minute, d'après La Provence . Selon une représentante syndicale, avec cette offre, 582 emplois sur les 1 200 que compte Alinéa seraient conservés.

Le tribunal de commerce de Marseille va étudier l'ordre et rendra sa décision dans les prochaines semaines. Un plan de redressement, la cession de l'entreprise ou une liquidation judiciaire sera alors prononcé. Alinéa avait déjà été placée en redressement judiciaire en 2020 en pleine pandémie de Covid-19 avant d'être finalement reprise par ses propres actionnaires.