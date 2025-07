Proximité, tarifs, convivialité… Les petits parcs d’attractions gagnent le cœur des familles

Les parcs de petite taille enregistrent une hausse notable des fréquentations, contrairement aux autres acteurs du secteur. Illustration. (Pxhere / Pixabay)

Alors que de nombreux parcs de loisirs connaissent une baisse globale de la fréquentation, certaines structures plus petites parviennent tout de même à maintenir une dynamique positive. Comme le rapporte France Info ce dimanche 27 juillet 2025, de plus en plus de familles se tournent vers ces parcs d’attractions de taille intermédiaire durant l’été, car plus accessibles et moins chers.

Des prix attractifs

C’est notamment le cas de Papéa Parc, situé près du Mans (Sarthe), qui a vu son nombre d’entrées passer de 30 000 à 200 000 en dix-huit ans. Ses tarifs sont particulièrement attractifs comparés à ceux des géants du secteur.

Ce développement s’explique en grande partie par une politique tarifaire volontairement contenue. Le directeur du parc, Florian, affirme accorder une attention particulière aux prix d’entrée, mais aussi aux autres dépenses des visiteurs : restauration, boutiques, services… Une stratégie qui vise à rester attractif pour un public essentiellement local ou régional.

Des coûts limités

La structure même du site, étendue sur 24 hectares, permet une offre familiale variée avec des manèges classiques, un espace aquatique et une zone de détente, tout en conservant une taille modeste qui limite les coûts d’exploitation. Dans cette logique, le parc autorise même les pique-niques, un levier d’attractivité supplémentaire dans un contexte d’inflation.

Si le mois de juillet a été marqué par une météo défavorable, cela n’a pas empêché le parc Papéa d’enregistrer une hausse de fréquentation de 10 % par rapport à l’an dernier. Un contraste avec les tendances observées dans les grandes structures du secteur.