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Prix du carburant : dans ces villes, les habitants peuvent prendre bus et tramways gratuitement
information fournie par Boursorama avec Newsgene 13/10/2026 à 15:08
Temps de lecture: 1 min

À Valenciennes, la gratuité des transports en commun coûte 720.000 euros aux collectivités. Illustration. (Frenzo33 / Pixabay)

À Valenciennes, la gratuité des transports en commun coûte 720.000 euros aux collectivités. Illustration. (Frenzo33 / Pixabay)

Face à des prix des carburants toujours élevés, certains habitants des Hauts-de-France peuvent réduire fortement leur budget transports grâce à la gratuité des bus et tramways. Une mesure déjà en place depuis plusieurs années dans certaines communes et qui s'applique désormais aussi à Valenciennes jusqu'à la fin de l'année.

Un coup de pouce pour les déplacements. Alors que les prix des carburants sont toujours très élevés en France, plusieurs communes des Hauts-de-France permettent à leurs habitants de prendre les transports en commun gratuitement. C'est notamment le cas de Dunkerque et Valenciennes, dans le Nord, ainsi que Calais, dans le Pas-de-Calais, rapporte TF1 Info .

Une centaine d'euros d'économie par mois ?

À Valenciennes, cette mesure est en place depuis le 1er octobre et court jusqu'à la fin de l'année. Comme l'explique France 3 Hauts-de-France , elle concerne la communauté d'agglomération de Valenciennes Métropole ainsi que celle de La Porte du Hainaut, soit près de 80 communes au total. Pour rendre cette gratuité possible, les collectivités et le Simouv, le syndicat chargé des transports dans le Valenciennois, ont engagé la somme de 720 000 euros. Elle s'applique notamment aux tramways, bus et au transport à la demande. Interrogée par TF1 , une aide-soignante qui ne se déplace désormais qu'en transports en commun pour ses rendez-vous professionnels pense pouvoir ainsi économiser jusqu'à 150 euros par mois.

Les transports en commun sont également gratuits dans la Communauté Urbaine de Dunkerque (CUD), l’agglomération de Calais, le Douaisis, le Béthunois, le Bruaysis, le Lensois et l’Héninois, liste Nord Littoral . Cette gratuité date cependant de plusieurs années et constitue actuellement le fonctionnement normal du réseau dans ces communes. Mais le déclenchement de la guerre au Moyen-Orient et ses conséquences sur les prix de l'essence ont incité les usagers à davantage se tourner vers cette solution. En avril, une hausse de la fréquentation de près de 6 % avait été enregistrée dans les bus de Dunkerque, selon La Gazette Nord-Pas-de-Calais . La barre des 100.000 trajets avait même été dépassée le 8 avril.

© Boursorama avec Newsgene
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