Prix de l'essence : à partir de quand un détour vers une station moins chère est-il rentable ?

Un détour de 10 km aller-retour avec un véhicule consommant 6l/100 km coûte environ 1,32 euro. Illustration. (Planet_fox / Pixabay)

Face à l'envolée des prix du carburant consécutive aux tensions au Moyen-Orient, le litre de gazole dépasse désormais la barre symbolique de 2,20 euros. Cette situation pousse les automobilistes à scruter les applications comparant les prix des stations-service en temps réel pour saisir les meilleures opportunités, souligne RMC Conso . Mais faire un détour pour gagner quelques centimes sur un litre de carburant est-il toujours rentable ?

4 à 5 centimes de différence pour 10 km

Il faut tout d'abord être conscient que les prix affichés sur ces applications ne sont pas toujours fiables. Les stations sont bien tenues de les mettre à jour en temps réel sur le site officiel du gouvernement, mais certaines ne le font pas. Réagissant à la crise inflationniste, la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF) a mené plus de 1.000 contrôles et détecté des erreurs d'affichage dans 8 % des cas. Le bon réflexe : appeler la station-service avant de prendre la voiture.

Pour déterminer si un détour est rentable, il faut évidemment que l'économie réalisée en faisant le plein soit supérieure au coût du carburant consommé pour rejoindre les pompes. Si vous faites un détour de 10 km aller-retour avec un véhicule consommant 6l/100 km, ce trajet supplémentaire coûte environ 1,32 euro. Le seuil de rentabilité pour un plein de 50 litres est atteint si le prix à la pompe est inférieur de 2 à 3 centimes par litre. On réalise une véritable économie lorsque le prix au litre est 4 à 5 centimes plus bas. Si vous effectuez un détour de 15 kilomètres, il faut alors que le prix au litre soit inférieur de 7,5 à 8 centimes selon le type de véhicules.

Au-delà de ces calculs, il faut aussi considérer d'autres paramètres comme le trafic, car les embouteillages sont chronophages et augmentent la consommation. Une autre solution consiste simplement à réduire ses déplacements. C'est ce que fait un automobiliste sur trois.