Pratiques commerciales trompeuses : une amende de 1,3 million d’euros infligée au site Pretty Little Thing

Le site d'e-commerce Pretty Little Thing a écopé d'une lourde amende pour pratiques commerciales trompeuses. (Rupixen / Pixabay)

Le site de commerce en ligne Pretty Little Thing vient de se voir infliger une amende de 1,3 million d'euros adressée par la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF). Mardi 23 septembre, cette dernière a annoncé dans un communiqué que l'entreprise s'était rendue fautive de « pratiques commerciales trompeuses à l'égard des consommateurs sur la réalité des réductions de prix » .

La DGCCRF a mené une enquête et a analysé, entre novembre 2022 et mai 2023, les prix de vente, les prix barrés et le pourcentage de réduction de plusieurs centaines de produits. Résultat : « La filiale du groupe britannique Boohoo a trompé les consommateurs sur la réalité des réductions dont ils pouvaient bénéficier en achetant sur le site prettylittlething.fr » .

Des réductions qui cachaient... des augmentations

« La réglementation sur les annonces de réduction de prix définit le prix de référence comme le prix le plus bas pratiqué pendant les 30 jours qui précédent le début d'une promotion » , détaille l'administration. Or, sur le site de Pretty Little Thing, cette règle n'était pas respectée : « 55% des annonces vérifiées par le SNE de la DGCCRF n’offraient aucune baisse de prix, 30% une baisse moins importante qu’annoncée et 5% étaient en réalité des augmentations de prix. »

L'entreprise de vente en ligne a accepté l'amende. En cette période de French Days et avant les diverses promotions de fin d'année, la DGCCRF « invite les consommateurs à se méfier des offres promotionnelles trop attrayantes, qui peuvent être trompeuses » .