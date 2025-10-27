 Aller au contenu principal
Pouvez-vous bénéficier de la garantie d'un appareil que vous avez acheté d'occasion ?
information fournie par Boursorama avec Newsgene 27/10/2025 à 12:49
Temps de lecture: 1 min

Lors de la revente d'un appareil sur le marché de l'occasion, la garantie reste valable. (illustration) (Polina Tankilevitch / Pixabay)

Un objet revendu sur le marché de l'occasion conserve sa garantie. L'acheteur pourra bénéficier de cette couverture s'il est en possession de la facture d'origine.

Vous vous demandez si la garantie de l'objet que vous venez d'acheter sur Leboncoin court toujours malgré ce changement de propriétaire ? La réponse est oui, indique Notre Temps qui se réfère à l'article L217-29 du Code de la consommation . « En cas de transfert de propriété du bien entre consommateurs à titre onéreux ou à titre gratuit, le sous-acquéreur bénéficie des droits acquis par l'acquéreur initial, relatifs à la garantie légale de conformité vis-à-vis du vendeur professionnel et le cas échéant à la garantie commerciale vis-à-vis du garant » , peut-on lire dans ce texte de loi.

Si l'appareil en question est toujours sous garantie, vous pouvez donc bénéficier de cette couverture. Mais attention, vous devrez fournir la facture d'origine. Pensez donc à la demander au vendeur au moment de l'achat, surtout si le bien en question a de la valeur.

L'offre BoursoBank