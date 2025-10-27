Pouvez-vous bénéficier de la garantie d'un appareil que vous avez acheté d'occasion ?

Lors de la revente d'un appareil sur le marché de l'occasion, la garantie reste valable. (illustration) (Polina Tankilevitch / Pixabay)

Vous vous demandez si la garantie de l'objet que vous venez d'acheter sur Leboncoin court toujours malgré ce changement de propriétaire ? La réponse est oui, indique Notre Temps qui se réfère à l'article L217-29 du Code de la consommation . « En cas de transfert de propriété du bien entre consommateurs à titre onéreux ou à titre gratuit, le sous-acquéreur bénéficie des droits acquis par l'acquéreur initial, relatifs à la garantie légale de conformité vis-à-vis du vendeur professionnel et le cas échéant à la garantie commerciale vis-à-vis du garant » , peut-on lire dans ce texte de loi.

Si l'appareil en question est toujours sous garantie, vous pouvez donc bénéficier de cette couverture. Mais attention, vous devrez fournir la facture d'origine. Pensez donc à la demander au vendeur au moment de l'achat, surtout si le bien en question a de la valeur.