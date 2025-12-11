Noël : jusqu'à quand pouvez-vous commander vos cadeaux pour être sûr de les recevoir à temps ?

Attention à ne pas commander trop tard pour recevoir vos cadeaux à temps pour Noël. (illustration) (Bru-nO / Pixabay)

Près d’un tiers des Français achètent leurs cadeaux de Noël à la dernière minute, selon une étude YouGov dévoilée par RMC Conso . Si vous en faites partie, attention à ne pas trop attendre pour être sûr de pouvoir déposer le cadeau sous le sapin à temps, surtout si vous achetez en ligne.

Il existe toutefois des moyens de s’assurer que le colis arrivera dans les délais, explique le média spécialisé dans un article publié ce mardi 9 décembre. Le premier réflexe est de rechercher la mention « Livraison garantie Noël » sur les sites d’e-commerce, conseille Pierre Vigand, fondateur de la plateforme Stockly, leader européen de la mutualisation des stocks pour les e-commerçants. Ces garanties sont actualisées chaque jour et de nombreux sites proposent un filtre spécifique pour n’afficher que ces produits.

Le cas à part d'Amazon

Pour le géant Amazon, cette garantie de livraison est assurée pour un achat jusqu’au 21 décembre en livraison classique, et jusqu’au 23 pour ses membres Prime. Une livraison express le jour même, le 24 décembre, est également disponible dans certaines métropoles (région parisienne, Lyon, Lille, Marseille, Aix-en-Provence, Strasbourg, Orléans, Montpellier).

Mais la flexibilité proposée par Amazon reste un cas à part. Pour la majorité des e-commerçants proposant une expédition standard en 2 à 3 jours ouvrables, la date butoir se situe autour du 18-19 décembre. C’est notamment le cas chez Cdiscount et la Fnac. Toutefois, l’option livraison express, moyennant un surcoût, permet de commander jusqu’au 21 ou 22 décembre.

Le choix du transporteur a également son importance. King Jouet accepte les commandes via Colissimo jusqu’au 18 décembre et via Chronopost jusqu’au 20 décembre. Pour les retardataires, pas le choix : ils devront se déplacer en magasin.