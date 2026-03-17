Pourquoi se fait‑on tatouer?

En Occident, le tatouage peut fonctionner comme une réponse postmoderne à une crise du sens. (crédit: Adobe Stock)

Dans une époque marquée par l'instantanéité et les tendances éphémères, nous choisissons d'apposer quelque chose de «permanent» sur notre peau en nous faisant tatouer. Pourquoi agissons-nous ainsi? Des raisons historiques, sociologiques et psychologiques permettent de l'expliquer.

Un tatouage peut apparaître comme une contradiction: à une époque marquée par l'instantanéité et les modes éphémères qui disparaissent rapidement, nous décidons d'inscrire quelque chose «pour toujours» sur notre peau.

Cette tension n'est pas un détail esthétique: c'est un indice. Pour comprendre pourquoi nous nous faisons tatouer aujourd'hui, il faut regarder au-delà de l'encre et se demander ce qui se cache derrière.

D'une «pratique marginale» à un langage devenu courant

Pendant des décennies, en Occident, les tatouages ont été socialement stigmatisés et associés presque exclusivement aux prisonniers, aux marins, aux milieux criminels ou aux personnes en marge de la société. Dans d'autres contextes culturels (notamment dans diverses sociétés d'Asie, d'Afrique et d'Océanie), traditionnellement, le tatouage a toujours été accepté et intégré dans la vie sociale: il s'agissait non seulement d'une pratique normalisée, mais aussi fonctionnelle, car elle indiquait le statut, la profession, l'appartenance ou marquait des rites de passage. Mais la tradition philosophique et religieuse occidentale (avec l'idée que le corps serait quelque chose d'«intouchable» et avec la crainte de le modifier) avait tendance à déconseiller cette pratique.

À partir des années 1980, le tatouage commence à apparaître chez les adolescents et les jeunes, d'abord de manière minoritaire et souvent lié à certains milieux. C'est au début du XXIe siècle que le phénomène explose: les sportifs et sportives, chanteurs et chanteuses, ainsi que les personnalités publiques le normalisent ; et, dans le même temps, des personnes «anonymes» de tous horizons (enseignants, avocats…) l'arborent sans le cacher.

Un monde liquide et une peau qui veut devenir une carte

Nous vivons dans un contexte souvent qualifié de «liquide»: des liens plus fragiles, des parcours de vie moins linéaires, des références philosophiques et religieuses plus diluées, et un sentiment d'incertitude devenu presque structurel. La vie (travail, couple, amitiés, identité…) se construit de plus en plus comme un puzzle personnel, sans mode d'emploi et avec des pièces qui changent de forme.

Dans ce contexte, le tatouage peut fonctionner comme une réponse postmoderne à une crise du sens. Non pas parce qu'il s'agit d'une «solution», mais parce qu'il offre quelque chose de très concret: un moyen de fixer, dans un monde éphémère, un souvenir, une valeur, un sentiment d'appartenance ou un engagement envers soi-même. Le corps est le territoire que nous habitons en permanence. Et le tatouage le transforme en une carte : une carte biographique, symbolique et émotionnelle.

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Identité: «Voici qui je suis» (ou, qui je veux être)

Beaucoup de gens se font tatouer pour construire et renforcer leur identité. Il s'agit parfois d'une identité collective: dans les Terres de l'Èbre, en Catalogne, par exemple, certains jeunes donnent des explications à la pratique qui consiste à se faire tatouer un taureau. Ce n'est pas seulement un dessin, c'est un signe socialement lisible, «Je suis désormais adulte» et «j'appartiens désormais à un groupe». Le tatouage agit comme un signe distinctif et un mécanisme de reconnaissance communautaire: il est lisible par les pairs, aussi par les adultes, et il contribue à légitimer socialement le changement de statut. Surtout, le jeune lui-même le vit comme la confirmation symbolique d'avoir franchi un seuil vital.

D'autres fois, le tatouage est une déclaration intime qui se veut également publique. Une jeune femme s'est fait tatouer une chèvre comme symbole de son végétarisme: «le penser» ou «le faire» ne suffisait pas.

Le tatouage peut aussi être perçu comme une biographie: certains adultes accumulent des tatouages au fil des ans, en combinant des motifs plus superficiels avec d'autres qui sont «essentiels»: les noms de leurs enfants, de leurs partenaires, des animaux associés à la force ou au combat, symboles de peurs ou d'aspirations. Dans ces cas-là, la peau devient une archive. Il ne s'agit pas une archive neutre, mais sélective de ce dont il faut se rappeler, ce qu'il faut préserver et conserver.

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Appartenance et amitié: le tatouage comme un pacte

L'identité n'est pas seulement individuelle. Elle est aussi un lien. Et ici, le tatouage agit comme un sceau. Certains jeunes expliquent en quoi consistent les tatouages partagés après un voyage: trois amis se font tatouer le même trèfle en souvenir de l'Irlande. C'est une scène simple et en même temps puissante: la vie adulte disperse, fragmente et réorganise souvent les priorités. Mais le tatouage reste comme une promesse: «Nous avons fait cela», «cela nous a unis» et «cela ne disparaîtra pas».

Au sein de groupes d'amies, on observe un phénomène similaire: se faire tatouer un papillon commun, avec des variations personnelles (taille et emplacement sur le corps), pour représenter une amitié «pour toujours».

Quand les liens sociaux sont plus instables, les gens ont tendance à chercher des moyens de leur donner de la cohérence et de la visibilité. Aujourd'hui, le tatouage est un moyen tangible et socialement accepté d'y parvenir.

Rite de passage: quand la vie n'offre pas de cérémonies, nous les inventons

Dans de nombreuses sociétés traditionnelles, le passage d'une étape à une autre était ritualisé: il y avait un avant et un après, et la communauté le reconnaissait. Aujourd'hui, beaucoup de ces rites se sont affaiblis ou ont disparu. Cela laisse beaucoup de gens (en particulier les jeunes) dans une sorte de «limbe» permanente: ils ne sont plus des enfants, mais ne se sentent pas encore pleinement adultes. Ici, le tatouage peut agir comme un rituel contemporain d'affirmation de soi. Une jeune fille qui se fait tatouer juste après avoir atteint l'âge de 18 ans l'exprime ainsi: «Maintenant, je suis majeure et c'est moi qui décide de ce que je fais de mon corps.»

Il peut également marquer des ruptures et des renaissances: un homme qui se fait tatouer après une séparation parce qu'il n'a plus à «demander la permission»; ou quelqu'un qui, après un grave accident, se fait tatouer carpe diem comme rappel physique d'une nouvelle philosophie de vie. Ce n'est pas que le tatouage guérisse le traumatisme, mais il peut aider à lui donner forme: «Cela m'est arrivé» et «je construis mon avenir à partir de ce que j'ai vécu».

Le «high»: encre, adrénaline et calme existentiel

Un élément qui surprend à l'écoute des récits de personnes tatouées est la description d'un «high»: l'anticipation, l'excitation, l'adrénaline, la sensation d'énergie qui culmine pendant la séance et se prolonge après. Certains l'expliquent presque comme un besoin: quand vous l'avez ressenti une fois, vous en voulez plus. Ce n'est pas toujours par vanité, mais pour l'effet émotionnel: échapper aux problèmes, se remonter le moral dans les moments difficiles et se sentir «plus vivant».

Dans un monde saturé de stimuli rapides, le tatouage est un stimulus intense mais différent : il n'est pas seulement consommable, il est transformateur. Le corps en ressort changé. Et cela donne un sentiment de contrôle qui, en période d'incertitude, peut être précieux.

Esthétique: se comporter comme une œuvre (et comme une armure)

Beaucoup de gens se font tatouer pour une raison apparemment plus simple: parce qu'ils aiment ça. Mais même dans ces cas-là, on distingue plusieurs niveaux. Certaines personnes tatouées parlent du corps comme d'un projet esthétique cohérent: des pièces qui «s'assemblent» entre elles, des couleurs réfléchies et des vêtements choisis pour les mettre en valeur. Certains disent que les tatouages leur donnent le sentiment d'être «habillés» ou «protégés», comme si la peau était une armure symbolique.

D'autres choisissent de «jolis» motifs (des fleurs, des animaux et formes diverses), mais ils leur ajoutent ensuite une fonction: se motiver, se rappeler des choses essentielles et renforcer leur état d'esprit. Il existe également des esthétiques identitaires très marquées, comme le style gothique (croix, crânes et roses sombres), qui ne se contentent pas de décorer: elles affirment une manière d'être au monde, une relation particulière avec la mort, le mystère ou «l'au-delà».

La douleur: «Si ça ne coûte rien, ça ne vaut rien»

Enfin, le grand sujet: la douleur. On pourrait penser que, dans une société qui évite la souffrance, le tatouage serait une anomalie. Mais c'est précisément là que cela devient intéressant: beaucoup de gens attribuent à la douleur une valeur symbolique. Comme une forme de sacrifice volontaire, un coût nécessaire qui donne de la valeur à l'expérience. «Si cela ne faisait pas mal, cela n'aurait aucun sens», disent certains. «Plus les choses coûtent cher, plus elles ont de la valeur.»

La douleur transforme le tatouage en expérience, et pas seulement en résultat. Elle rend sa signification non seulement visuelle, mais aussi corporelle, car le processus même de réalisation, qui inclut douleur et intensité, reste associé à ce qu'il représente.

Une réponse imparfaite (mais compréhensible) au besoin de sens

Nous nous faisons tatouer pour plusieurs raisons à la fois: identité, appartenance, rituel, esthétique, émotion, douleur… et souvent, pour une combinaison de tout cela. Dans une société complexe et en mutation, le tatouage peut fonctionner comme un «calmant existentiel»: il donne un sentiment d'ordre, de contrôle et de continuité. Il ne remplace pas les philosophies ni les communautés solides, mais il peut servir de soutien, de rappel et de phare personnel.

Et c'est peut-être là l'idée centrale: le tatouage n'est pas seulement une mode. C'est une tentative (parfois ludique, parfois désespérée, parfois profonde) de dire: «Cela compte», «cela me soutient» et «je veux que cela dure».

Par Joan Tahull Fort (Profesor e investigador en sociología, especializado en dinámicas sociales y educativas contemporáneas, Universitat de Lleida)

Cet article est issu du site The Conversation