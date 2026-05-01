Nature et mouvement: un duo essentiel pour la santé mentale des jeunes

La combinaison d'une exposition élevée à la nature dans la vie quotidienne et dans le contexte de la pratique d'activité physique serait associée aux scores les plus élevés de santé mentale positive. (crédit: Adobe Stock)

Passer du temps en nature améliore la santé mentale, c'est prouvé. Mais peut-on aller plus loin? Exposés à différents environnements naturels et en pratiquant une activité physique, les jeunes peuvent-ils vraiment renforcer leur bien‑être, alors que leur santé mentale est de plus en plus fragilisée?

Au Canada, la prévalence des troubles anxieux et dépressifs chez les 19-24 ans a connu une hausse marquée entre 2011 et 2018. La pandémie de Covid-19 n'a fait qu'aggraver la situation: la proportion de jeunes Canadiens et Canadiennes qui rapportent une très grande satisfaction face à la vie est passée de 72% en 2018 à seulement 26% en juin 2020. C'est la chute la plus importante enregistrée parmi tous les groupes d'âge.

Dans ce contexte, identifier des leviers accessibles pour promouvoir le bien-être des jeunes adultes devient une priorité de santé publique. D'un côté, les bienfaits de l'activité physique pour la santé mentale sont bien établis; la recherche démontre que l'activité physique réduit les symptômes dépressifs et anxieux, protège et renforce la santé mentale positive, c'est-à-dire le sentiment de bien-être psychologique, émotionnel et social.

D'un autre côté, il existe un intérêt grandissant pour les bénéfices que procure l'exposition à la nature. En effet, le temps en nature est lui aussi associé à une réduction du stress, des symptômes anxieux et dépressifs, et une augmentation de la santé mentale positive dans la littérature scientifique. Les bienfaits de l'exposition directe à la nature semblent avoir un effet plus marqué sur le renforcement des émotions positives que sur la diminution des émotions négatives.

Une combinaison gagnante

Une étude canadienne longitudinale récente que nous avons menée auprès de jeunes adultes suggère que la combinaison d'une exposition élevée à la nature dans la vie quotidienne et dans le contexte de la pratique d'activité physique serait associée aux scores les plus élevés de santé mentale positive. En plus de la présence de nature dans les milieux de vie, cela peut prendre la forme de déplacements quotidiens à pied ou à vélo en empruntant des rues bordées d'arbres ou des corridors verts, la course à pied le long du fleuve, des entraînements extérieurs ou encore des sports d'équipe au parc.

Dans une moindre mesure, une exposition élevée à la nature dans l'un ou l'autre de ces contextes est également associée à une meilleure santé mentale comparativement à une faible exposition dans l'ensemble de ces contextes. Ces résultats soulignent l'intérêt potentiel de promouvoir des environnements riches en nature dans plusieurs sphères de la vie, afin de soutenir le bien-être émotionnel, psychologique et social au début de l'âge adulte.

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Des effets positifs sur l'humeur après 15 minutes d'exposition

Contrairement à la plupart des études qui s'appuient sur des mesures géospatiales, comme le couvert végétal ou la proximité d'un parc, notre équipe de recherche a choisi de mesurer la perception de la présence de la nature chez les jeunes, dans leur environnement quotidien et lors de la pratique d'activité physique, une dimension encore peu explorée. Comprendre comment les jeunes perçoivent, investissent et donnent du sens à leurs expériences en nature est essentiel pour maximiser les retombées de ces environnements sur leur bien-être.

Cette étude s'inscrit dans la continuité des travaux sur le sujet, qui montrent que l'activité physique pratiquée en milieu naturel, y compris dans les parcs urbains, bénéficie davantage à la santé mentale, comparativement à celle réalisée dans des environnements urbains non naturels. Certaines études suggèrent que l'activité physique pratiquée en nature entraîne des effets positifs sur l'humeur et l'attention dès 15 minutes d'exposition, et ce, quelle que soit l'intensité de l'effort.

Ces résultats s'inscrivent dans une hypothèse de synergie: l'activité physique facilite l'exposition aux espaces verts, ce qui rend les individus plus susceptibles de bénéficier des effets bénéfiques du contact avec la nature. À l'inverse, l'accès à des environnements naturels favorise également la pratique d'activité physique, augmentant ainsi la probabilité d'en retirer les bienfaits.

Les environnements naturels offrent des occasions uniques d'interaction, de défis physiques et d'expériences émotionnelles qui contribuent au bien-être. Les espaces naturels proposent une variété de stimuli et de défis qui mobilisent les individus sur les plans physique, émotionnel et social. Par exemple, monter une montagne en groupe ou nager dans un lac offre des occasions de mettre à l'épreuve ses capacités physiques et de vivre des émotions positives, tout en favorisant les liens sociaux.

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Un accès inégal aux bienfaits

Encourager la fréquentation régulière d'espaces naturels, que ce soit dans le cadre d'activités physiques structurées ou de la vie quotidienne, constitue une stratégie de promotion de la santé mentale fondée sur les données probantes. Une telle approche revêt une importance particulière chez les jeunes adultes, à un moment de la vie caractérisé par des transitions multiples et une plus grande vulnérabilité.

Cette accumulation de preuves scientifiques sur les bienfaits de la nature soulève tout de même une problématique de justice sociale importante: toutes et tous n'ont pas accès de manière équitable à la nature. Dans de nombreux pays, dont le Canada, les quartiers moins favorisés sur le plan socio-économique disposent de moins d'espaces verts.

Dans le Grand Montréal, par exemple, les quartiers économiquement défavorisés présentent une proportion de territoire couverte par les arbres environ 28% plus faible que les autres secteurs. De plus, leurs résidents passent moins de temps en nature, par manque de temps, de mobilité ou de ressources financières. Ces inégalités d'accès contribuent à reproduire et aggraver des disparités sociales de santé mentale.

Une cible couramment utilisée en aménagement urbain consiste à assurer l'accès à un parc ou à un espace vert d'au moins un hectare à moins de 300 mètres du domicile (environ 5 minutes de marche). Or, la répartition des parcs montre que certains secteurs défavorisés ne disposent pas d'un tel accès à proximité.

Concevoir l'aménagement du territoire comme un levier de santé mentale permet d'agir en amont sur les déterminants sociaux. L'accès aux parcs, aux forêts, aux lacs et à d'autres espaces naturels favorise l'activité physique, la détente et le ressourcement, particulièrement dans les zones densément peuplées. Les décideuses et décideurs peuvent ainsi contribuer à réduire ces inégalités en intégrant des objectifs de santé dans les politiques d'aménagement.

Par Corentin Montiel (Chercheur postdoctoral, Université de Montréal; Université du Québec à Montréal UQAM) et Isabelle Doré (Professor, Université de Montréal)

Cet article est issu du site The Conversation