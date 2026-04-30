Carrefour vend désormais le pop-corn des cinémas Pathé, pour des soirées conviviales à la maison

Le pop-corn des cinémas Pathé est désormais en vente chez Carrefour. (illustration) (sentraldigital / Pixabay)

Retrouver à la maison « le même goût iconique, la même qualité et le même plaisir qu'au cinéma » . De quoi parle-t-on ? de pop-corn. Le groupe Pathé et Carrefour se sont en effet associés pour proposer en supermarché le même pop-corn que dans les salles de cinéma, rapporte RMC Conso . La commercialisation a été lancée dans tous les magasins carrefour ce mardi 28 avril avec des sachets de 100 grammes pour la version sucrée et de 80 grammes pour la version salée. « Un format adapté aux soirées conviviales à la maison » , estiment les deux sociétés dans un communiqué commun.

Ce produit « est sans huile de palme, sans OGM, sans pesticide ni additifs ni conservateurs et certifié végan » , précisent Pathé et Carrefour. Avec un petit cadeau en bonus pour les consommateurs : un film sur Pathé Home, la plateforme de VOD des cinémas Pathé, offert pour tout achat d’un de ces sachets de pop-corn.