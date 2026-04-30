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Carrefour vend désormais le pop-corn des cinémas Pathé, pour des soirées conviviales à la maison
information fournie par Boursorama avec Newsgene 30/04/2026 à 15:19
Temps de lecture: 1 min

Le pop-corn des cinémas Pathé est désormais en vente chez Carrefour. (illustration) (sentraldigital / Pixabay)

Le pop-corn des cinémas Pathé est désormais en vente chez Carrefour. (illustration) (sentraldigital / Pixabay)

Carrefour commercialise depuis ce mardi 28 avril le même pop-corn que dans les cinémas Pathé. Des sachets de 100 grammes pour la version sucrée et de 80 grammes pour la version salée sont en vente dans les rayons des supermarchés du groupe français.

Retrouver à la maison « le même goût iconique, la même qualité et le même plaisir qu'au cinéma » . De quoi parle-t-on ? de pop-corn. Le groupe Pathé et Carrefour se sont en effet associés pour proposer en supermarché le même pop-corn que dans les salles de cinéma, rapporte RMC Conso . La commercialisation a été lancée dans tous les magasins carrefour ce mardi 28 avril avec des sachets de 100 grammes pour la version sucrée et de 80 grammes pour la version salée. « Un format adapté aux soirées conviviales à la maison » , estiment les deux sociétés dans un communiqué commun.

Ce produit « est sans huile de palme, sans OGM, sans pesticide ni additifs ni conservateurs et certifié végan » , précisent Pathé et Carrefour. Avec un petit cadeau en bonus pour les consommateurs : un film sur Pathé Home, la plateforme de VOD des cinémas Pathé, offert pour tout achat d’un de ces sachets de pop-corn.

© Boursorama avec Newsgene
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