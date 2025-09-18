Pourquoi l'eau Mont Roucous est quasi introuvable dans de nombreux magasins

Difficile de trouver de l'eau Mont Roucous dans les magasins en ce moment. (illustration) (congerdesign / Pixabay)

Les temps sont durs pour les inconditionnels de l'eau Mont Roucous. De nombreux magasins sont régulièrement en rupture de stock ces dernières semaines alors que cette eau minérale naturelle connaît un franc succès, notamment auprès des parents d'enfants en bas âge.

« Vous êtes de plus en plus nombreux à privilégier Mont Roucous pour vos bébés et pour vous, alors que la ressource est limitée. Par conséquent, nous sommes contraints d'espacer les livraisons auprès de vos magasins » , explique la marque sur son site .

« Ce n'est que temporaire »

La société n'a pas le choix. Un arrêté préfectoral fixe chaque année la quantité d'eau qui peut être prélevée dans les Monts de Lacaune, dans le Tarn, expliquait en novembre 2024 ici Occitanie . Elle a droit à environ 180 millions de bouteilles par an et est donc contrainte de réduire les livraisons pendant certaines périodes.

« Cela ne signifie pas qu'il n'y a plus d'eau, mais que les magasins sont provisoirement livrés en quantités réduites. (...) Soyez rassurés, ce n'est que temporaire : les livraisons vont progressivement revenir à la normale » , assure Mont Roucous.