Pour la dernière saison de « Stranger Things », Casio sort deux montres inspirées de l'Upside Down

Casio sort deux montres à l'occasion de la sortie de la dernière saison de Stranger Things. (illustration) (Pixabay / Pexels)

Casio veut marquer le coup à l'occasion de la sortie de la cinquième et dernière saison de Stranger Things sur Netflix, le 27 novembre prochain. Le célèbre fabricant de montres sort en effet deux modèles inspirés de la célèbre série, dont un sous la marque G-Shock. Des images ont déjà été diffusées sur les réseaux sociaux .

Des montres inspirées de l'Upside Down

Ce dernier est une nouvelle version de l'iconique DW-5600, indique GQ . Il a été baptisé DW-5600STT-1ER. Le rétroéclairage est sans surprise rouge et le cadran affiche un motif représentant des vignes, référence à l'Upside Down, ce monde parallèle sombre imaginé par les créateurs de Stranger Things. Un « 011 » est gravé sur la boucle du bracelet, en référence au personnage d’Eleven. Le nom de la série est inscrit en rouge sur le cadran.

Fidèle à la gamme G-Shock, cette montre est ultra-résistante et étanche. Elle dispose notamment d'un chronomètre 1/100e sec et d'un calendrier automatique.

Moins de 150 euros pour les deux modèles

Le second modèle Casio x Stranger Things adopte un style vintage, avec cette couleur gris métallique. Le cadran arbore aussi les fameuses vignes de l'Upside Down et le nom de la série Netflix. La boucle est également gravée, mais avec un « 001 » pour faire cette fois référence au personnage de Vecna. Cette montre peut afficher un deuxième fuseau horaire et elle est aussi équipée d’un chronomètre 1/100e sec, détaille GQ .

Ces deux montres devraient être disponibles à partir du 2 décembre 2025, quelques jours après le lancement de la cinquième saison de Stranger Things . La G-Shock à 149 euros et la Casio à 129 euros.