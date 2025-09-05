Plastique, art et militantisme : comment les artistes des zones polluées transforment la crise écologique en oeuvres

Comment se débarrasser de ce matériau dont on continue à apprécier les capacités de transformation et qu'on prétend recyclable à l'infini? (crédit : Adobe Stock)

Focus sur les œuvres d'artistes vivant dans des zones particulièrement impactées par la pollution plastique (Océanie, Afrique) et sur leur traitement créatif de ce phénomène.

La grande plaque de déchets du Pacifique qui attire tous les résidus de la société de consommation couvrirait aujourd'hui 3,43 millions de km² et descendrait jusqu'à 30 mètres de profondeur. La concentration de plastique y serait dix fois supérieure à celle du plancton. Ce «continent» ou «soupe» de plastique est bien connu, étudié et commenté, sans que change le modèle de développement et de croissance de la planète.

Face à cette situation, de nombreux artistes prennent la parole. Et si leur propos n'est pas d'estimer les «impacts», de mesurer des «seuils» ou d'imaginer une «transition», ils estiment qu'il est de leur responsabilité de présenter la catastrophe. Leur but? Faire réfléchir aux usages, aux traditions, aux politiques qui régissent nos approches de la nature, et faire réagir le plus de monde possible – même ceux qui sont encore peu affectés par les changements en cours. Ils interrogent le devenir humain avec les moyens qui sont les leurs: la musique, le théâtre, le roman, les arts plastiques, etc. Leur implication est d'autant plus forte que cette pollution les affecte parfois personnellement dans leur territoire.

En Océanie par exemple, une nouvelle catégorie d'artistes dits «environnementaux» se mobilise: ils ne peuvent pas ignorer le plastique, partout dans leur environnement, et en font leur matériau de prédilection.

Des colliers de sauce soja

Niki Hastings-McFall ramasse ainsi les petites bouteilles de sauce soja que les commerçants distribuent avec les sushis à emporter et les assemble pour fabriquer des colliers. Originaire de Samoa et vivant en Nouvelle-Zélande, elle rappelle le rituel qui consiste à accueillir les touristes avec des parures de fleurs (lei). Mais ses colliers «urbains», qu'elle intitule Too much sushi II (appartenant à la série “Urban lei”, 2002), parlent de la vaste masse de plastique qui flotte à proximité. Les pétales-bouteilles indiquent que les plages, les eaux transparentes sont couvertes de détritus et que le tourisme et le poisson – ces deux ressources majeures de la région – sont devenus des foyers de contamination.

En combinant le recyclage et l'artisanat traditionnel, l'artiste dénonce les asymétries qui dépossèdent les uns et approvisionnent les autres. Elle relie la destruction de l'environnement à l'industrie mondiale des repas à emporter, et à un colonialisme qui n'en finit pas de finir.

Pour sensibiliser le public à la grande plaque de déchets du Pacifique générée par les courants marins, Maika'i Tubbs, originaire d'Hawaï et vivant à New York, ramasse lui aussi des déchets sur les plages de son archipel natal. Il se concentre sur les restes de vaisselle en plastique blanche qu'il dote d'une vie propre (A Life of Its Own, 2013). L'envahissant plastique, chauffé et sculpté, se transforme alors en une représentation d'une plante invasive, la rose de Jéricho, qui remplace peu à peu la flore insulaire. Comme cette plante, le plastique ne va pas disparaître facilement.

Comment donc se débarrasser de ce matériau dont on continue à apprécier les capacités de transformation et qu'on prétend recyclable à l'infini?

Le plastique, c'est fantastique

Pour George Nuku, Néo-Zélandais d'origine maorie, écossaise et allemande, né en 1964, le plastique est un matériau sacré. D'après lui, le plastique a la force du pounamu : le nom maori de la néphrite (pierre grise ou verte), utilisée pour réaliser des bijoux. La pollution au plastique, rapprochée du dieu de la mer Tangaroa, serait alors une puissance capable de réenchanter le monde (au prix de quelques mutations affectant les poissons). George Nuku a donc créé Bottled Ocean, un temple de plastique pour vénérer ce matériau généralement méprisé et jeté.

Son approche a de quoi surprendre: la plupart des artistes, au contraire, dénoncent le plastique en mettant en avant son caractère envahissant et polluant à très long terme. La posture très ambiguë de cet artiste qui vénère le plastique comme certains vénèrent les ancêtres pose question. Elle renvoie aux choix de certains habitants qui adaptent leurs coutumes à un nouvel ordre environnemental, et interroge la posture des structures culturelles qui mettent en avant ce travail. Quelles valeurs ces structures défendent-elles: l'esthétique phosphorescente de l'installation, une reprise de contrôle postcoloniale qui réaffirme une identité océanienne, la posture techniciste qui valorise le recyclage?

La démarche de Nuku rappelle peut-être avant tout que l'art est un espace d'expression qui autorise toutes les prises de position, même controversées, au risque de brouiller les cartes.

Le créateur préfère la réappropriation océanienne d'un matériau, imposé par les grandes puissances coloniales, à la remise en cause de son impact nuisible sur l'océan. L'art contemporain laisse le public faire ses propres choix. Encore faut-il qu'il ait les outils critiques pour le faire.

Afrogallonisme

L'artiste et activiste ghanéen Serge Attukwei Clottey semble proposer une approche militante beaucoup plus claire, tout en intégrant la complexité d'un monde où le plastique est à la fois une ressource et une pollution.

Sa démarche, artistique, sociale et économique, consiste à faire fabriquer par son atelier, situé à Accra, des tapis de plastique avec les bidons jaunes, omniprésents au Ghana, connus sous le nom de « Kufuor gallon » (du nom de l'ancien président John Kufuor, au pouvoir de 2001 à 2009 puis envoyé spécial de l'ONU sur les changements climatiques). Importés d'Europe comme bidons d'huile de cuisine, puis réutilisés pour stocker l'eau et l'essence, ils ont joué un rôle essentiel, en 2001, pendant l'une des pires sécheresses du pays, puis sont devenus une catastrophe environnementale lorsque la pluie est revenue. Abandonnés au bord des routes, dans les décharges municipales, sur les plages, ils se sont accumulés jusqu'à obstruer le système d'évacuation des eaux usées.

Clottey paie trois dollars pour chaque kilo collecté. Ensuite, il fait découper et relier entre eux (avec du cuivre récupéré sur des appareils électriques) des morceaux de plastique jaunes qui couvrent les rues en terre battue, drapent les murs et les toits. Il surnomme ce travail «Afrogallonisme». C'est un protocole de recyclage qui renoue avec des savoir-faire traditionnels et non polluants (tapisserie), et qui participe à la construction d'une nouvelle communauté à l'écart des valeurs et des croyances du marché et de la technosphère.

Il s'agit, selon l'artiste, de rompre avec la surutilisation du plastique et la dépendance du pays au flux des marchandises importées. Mais c'est aussi un moyen de faire revivre les traditions textiles locales telles que le « kente » (une référence clé du modernisme ouest-africain tout au long du XXe siècle) et le système économique informel du Ghana fondé sur le commerce et la réutilisation des matériaux.

Le titre Yellow Brick Road que l'artiste donne à son installation est inspiré du Magicien d'Oz , où Dorothy, perdue dans un monde fantastique, suit «la route de briques jaunes» pour rentrer chez elle. C'est à la fois une dénonciation de la pollution aux plastiques, une protestation contre la culture du gaspillage imposée à l'Afrique par les pays occidentaux et une alternative constructive qui offre un revenu aux populations locales.

En plus de questionner l'humain et son rapport à la nature, cette pratique collective, environnementale et sociale, interroge le processus de création lui-même en l'inscrivant dans le système économique vernaculaire du Ghana, fondé sur la réutilisation des matériaux et des biens.

Il ne s'agit pas ici de produire du beau et du sacré avec du plastique. L'artiste ne met pas en avant les œuvres mais le processus de production. L'art contemporain s'affirme comme espace d'expérimentation. Il n'apporte pas de solution, mais encourage à penser en termes d'action collective, concertée, créative, située en fonction des contextes, et en évitant les positions en surplomb.

Par Geneviève Guétemme (Maîtresse de conférences en Arts plastiques, Université d'Orléans)

