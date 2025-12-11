Ces jeux de société maison séduisent les consommateurs

Avec un peu de créativité et de temps, il est possible de créer soi-même ses jeux de société. ( crédit photo : Getty Images )

Les jeux de société ont toujours été une passion française

Le succès des puzzles ne vous a probablement pas échappé. Autrefois réservés aux enfants, ils séduisent de plus en plus d’adultes, soucieux de pratiquer une activité loin des écrans. Ce n’est pas le seul jeu à avoir conquis les Français. Le marché du jeu connaît un véritable boom depuis plusieurs années. En 2023, il s’est ainsi vendu plus de 30 millions de jeux de société en France, pour un chiffre d’affaires de 550 millions d’euros , contre 300 millions en 2013 (+83%). Preuve de cet engouement: le prix moyen d’un jeu s’élève à 18,30 euros . Certains passionnés n’hésitent pas à dépenser plusieurs centaines d’euros dans un seul jeu.

Nul besoin de se ruiner pour s’amuser. De nombreux jeux peuvent être confectionnés chez soi, à la maison. C’est aussi l’occasion de partager un bon moment en famille ou entre amis!

Ce jeu mythique est très simple à confectionner

Le Mikado est une classique des jeux de société et se joue à tous les âges. Il est très facile à fabriquer soi-même, même avec des enfants très jeunes. Côté matériel, il vous faut des piques à brochette en bambous ( 0,60 euro les 100 sur des sites dédiés à l’alimentation en ligne ) et cinq feutres de couleur ( 1,99 euro la boîte de 12 chez Ikea, partenaire The Corner *). Vous prenez 41 piques et vous les divisez en quatre tas. Vous devrez colorier les embouts des piques en respectant cette répartition:

noir (1 bâton) = 25 points;

rouge (5 bâtons) = 10 points;

bleu (10 bâtons) = 5 points;

jaune (15 bâtons) = 2 points.

La règle du jeu, vous la connaissez: le premier joueur prend toutes les piques coloriées d’une main et les libère d’un coup. Chaque joueur essaie ensuite de ramasser des piques sans faire bouger les autres, sous peine de passer son tour. Celui ayant le plus de points a remporté le jeu.

Le «Qui est-ce?» fait maison reste parfait pour s’amuser

Il porte des lunettes? Il est chauve? Et il a un bouc? C’est Paul! Le «Qui est-ce?» est un autre jeu familial indémodable. Il se vend autour des 18 euros dans les grandes surfaces et les magasins spécialisés. Vous pouvez en fabriquer un pour bien moins cher, tout en le personnalisant avec des photos de proches et/ou de membres de votre famille.

Pour ce faire, vous aurez besoin de:

feuilles de papier rigides ( 14,45 euros le carnet de 30 feuilles chez Cdiscount, partenaire The Corner *);

le carnet de 30 feuilles chez Cdiscount, partenaire The Corner *); 48 photos (24x2), à partir de 0,19 euro l’unité chez Cheerz ;

l’unité chez Cheerz ; de la colle ( 0,99 euro le bâton);

le bâton); une paire de ciseaux ou un cutter (à moins de 2 euros ).

Il vous suffit d’imprimer les photos et de les coller sur vos feuilles de papier cartonnées. Maintenant, imprimez le plateau du jeu (gratuit sur le site Hugo l’escargot ) et positionnez les photos dedans.

Ce jeu est réservé aux bricoleurs

4 alignés et c’est gagné! Comment se lasser du Puissance 4? L’intérêt de le fabriquer soi-même est de pouvoir en faire une version géante, à installer dans son jardin, à condition d’être un minimum bricoleur…

Pour commencer, vous aurez besoin de:

3 planches de bois (environ 6 à 10 euros chez Bricocash, partenaire The Corner *);

chez Bricocash, partenaire The Corner *); de la colle à bois (environ 5 euros );

); 1 scie, 1 perceuse et du papier de verre (vous pouvez en louer dans les magasins spécialisés);

1 pot de peinture ou de vernis (à partir de 3 euros );

); 42 pions (6 à 7 cm de diamètre) à découper dans la planche ou en achetant des rondelles en bois déjà prêtes (autour de 5 euros le lot).

La fabrication se fait en plusieurs étapes. Nous vous les dévoilons ici rapidement, mais de nombreux tutoriels, comme celui de Matt Bricole , existent pour vous aider à finaliser la construction de votre Puissance 4. L’idée est de percer 42 trous dans les deux planches à l’aide de la scie circulaire. Dans la troisième planche, vous découpez 6 tasseaux de bois à coller sur l’une des deux planches, entre chaque série de trous. Vous collez ensuite la deuxième planche en veillant à bien aligner les trous face à face. Vous pouvez créer votre Puissance 4 en une journée de bricolage. C’est une activité ludique à partager avec des enfants âgés au minimum de 8 ans. Ils vous aideront dans les étapes les plus simples: collage et vernissage.

