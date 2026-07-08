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Coupe du Monde de foot : les contrefaçons séduisent de plus en plus de supporters
information fournie par BoursoBank Clients 08/07/2026 à 08:30

Alors que la Coupe du monde attire des millions de passionnés, le marché des faux maillots explose. Prix cassés, qualité en hausse et ventes en ligne alimentent un phénomène qui inquiète autant les marques que les autorités douanières.

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