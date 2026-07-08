Coupe du Monde de foot : les contrefaçons séduisent de plus en plus de supporters

Alors que la Coupe du monde attire des millions de passionnés, le marché des faux maillots explose. Prix cassés, qualité en hausse et ventes en ligne alimentent un phénomène qui inquiète autant les marques que les autorités douanières.
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Partir à l'étranger requiert quelques préparatifs. La carte bancaire pour l'international est un incontournable de la panoplie des vacances. Avec la carte ULTIM BoursoBank, c'est moins de stress et moins de frais, pour profiter davantage de votre voyage et de votre ... Lire la suite
Les cambriolages ont tendance à augmenter l'été. Or, certaines pratiques très communes poussent les malfaiteurs à viser votre logement. D'où l'importance de les connaître et de les éviter. L’été est une saison propice aux cambriolages. Rien qu’au moins de juillet ... Lire la suite
Depuis le lancement des maillots 2026 des Bleus fin mars, Intersport en a écoulé 138.000 exemplaires. Et les ventes s'accélèrent depuis la victoire contre le Paraguay samedi. Le maillot vert extérieur est particulièrement prisé. «Je n'avais pas acheté le maillot ... Lire la suite
C'est une des nombreuses conséquences des vagues de chaleur plus fréquentes et plus intenses liées au changement climatique: les poules pondent moins d'œufs, des œufs plus petits et plus fragiles. Mais alors que les épisodes caniculaires se généralisent, de nombreux ... Lire la suite