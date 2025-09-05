Petit bateau : la célèbre marque pour enfants devrait être rachetée par un groupe américain

La marque Petit Bateau va passer sous pavillon américain, avec la holding Régent. (illustration) (Pexels / Pixabay)

C’est une marque de vêtements bien connue des Français qui pourrait prochainement passer sous pavillon américain. Petit Bateau, actuellement propriété du groupe Rocher (ex-groupe Yves Rocher), a annoncé le potentiel repreneur de la marque, selon les informations du Figaro . Il s’agit de Régent, une holding américaine spécialisée dans la reprise d’entreprises.

Dans un communiqué, le directeur général exécutif du groupe a indiqué : « Le choix de Regent s'inscrit dans la volonté du Groupe Rocher d'assurer à Petit Bateau les meilleures conditions pour poursuivre son développement sur le long terme » .

2 400 personnes employées dans le monde

Régent est notamment connu pour la relance de maisons patrimoniales. Capital indique qu’il a déjà repris la marque de lingerie et sous-vêtements DIM, les chaussures suisses Bally ou encore le spécialiste de la lingerie La Senza.

Reste que, pour le moment, rien n’est fait pour Petit Bateau, entreprise qui emploie 2 400 personnes dont 1 400 en France : « Ce projet est actuellement en cours de consultation auprès des instances représentatives du personnel. Aucune décision définitive ne sera prise avant la clôture de cette procédure, conformément aux obligations légales » a expliqué le groupe Rocher.

Des ventes en progression

De son côté, Régent pourrait acquérir une marque en bonne forme. Les ventes auraient progressé de « 2,7% au premier semestre 2025 », selon le directeur général de la marque, qui ajoute : « Notre activité e-commerce continue de croître en France (+ 5,6%) comme au Japon (+ 8,3%). Cela témoigne de la vitalité d’une marque aimée et pleinement tournée vers l’avenir ».

Le groupe américain a assuré ne pas vouloir dénaturer la marque, créée en France en 1920 et rachetée par Rocher en 1988. Le président de Regent a indiqué que son entreprise « préservera ses traditions artisanales, son esprit français et la confiance que les familles accordent à chaque vêtement, afin que son héritage se poursuive pour les générations à venir » .