Astérix et Obélix : retour en chiffres sur le succès phénoménal des célèbres Gaulois

Astérix est l'une des BD les plus vendues au monde. (illustration) (Pixabay)

C'est le grand retour d’Astérix et Obélix. Le 41e album des aventures des deux célèbres Gaulois, Astérix en Lusitanie , sort en effet ce jeudi 23 octobre. L'occasion de revenir en quelques chiffres vertigineux sur le succès de cette saga légendaire.

Depuis la sortie du premier Astérix en 1961, 385 millions d'albums ont été vendus, rappelle ainsi Big Media . La célèbre bande dessinée est traduite en 111 langues et dialectes. Un véritable raz-de-marée.

Un succès phénoménal

Mais Astérix, c'est aussi un célèbre parc situé dans l'Oise qui a accueilli près de 65 millions de visiteurs depuis son ouverture en 1989. Il est ainsi le 2e parc d'attractions le plus fréquenté de France derrière Disneyland Paris. En 2024, 2,8 millions de personnes se sont mesurées aux manèges phares du site comme Toutatis ou Discobélix.

Et comme tout ce qui touche à Astérix et Obélix, ou presque, se transforme en or, le cinéma s'est aussi emparé de ce phénomène. Dans la série de films dédiés aux deux héros gaulois, un sort du lot : Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre . Réalisé par Alain Chabat, il a totalisé 14,5 millions d’entrées et permis d'engranger 115 millions d’euros de recettes. Il s'agit du 4e plus gros succès du cinéma français derrière Bienvenue chez les Ch’tis , Intouchables et La Grande Vadrouille .

Le scénariste René Goscinny et le dessinateur Albert Uderzo, les deux "pères" d’Astérix et Obélix, ne s'attendaient certainement pas à un tel succès lorsqu'ils ont publié pour la première fois les aventures des deux Gaulois dans le n°1 du journal français Pilote . En 2017, le dessin d'Uderzo pour la couverture de l'album Le Tour de Gaule a été vendu près de 1,5 million d'euros aux enchères.