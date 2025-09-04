Partir seule pour mieux se trouver: comment le voyage en solo transforme l’identité des femmes

Entre 2014 et 2017, le nombre de femmes voyageant seules a doublé, portant à 37% la proportion de voyageurs solitaires dans le monde aujourd'hui. (crédit: Adobe Stock)

Que signifie «voyager en solo» quand on est une femme et, plus particulièrement, une jeune femme? L'expérience du voyage transforme intimement la voyageuse. Le voyage devient une épreuve d'«empowerment» identitaire.

Ces dernières années, une tendance singulière a émergé avec force: de plus en plus de femmes décident de voyager seules. Entre 2014 et 2017, le nombre de femmes voyageant seules a même doublé selon les chiffres établis par Hostel World, portant à 37% la proportion de voyageurs solitaires dans le monde aujourd'hui.

Mais derrière ce chiffre se cache une réalité intime bien plus complexe qu'un simple choix touristique. Notre étude récemment publiée dans Current Issues in Tourism, basée sur des entretiens approfondis avec des femmes «backpackeuses» âgées de 23 à 47 ans, révèle à quel point ces expériences solitaires peuvent constituer un puissant vecteur d'empowerment identitaire.

Pourquoi partir seule?

Loin d'être une simple quête d'aventure ou d'évasion, le voyage en solo répond souvent à une volonté de mieux se connaître et de dépasser ses propres limites. Léa, 29 ans, résume clairement ce ressenti: «Aujourd'hui, physiquement ou mentalement, j'ai clairement dépassé mes limites. Je ne pensais pas que j'étais capable de ça avant de partir seule.»

L'expérience de ces voyageuses se déroule généralement en trois phases clés qui façonnent durablement leur identité: la découverte, le partage et l'affrontement des peurs.

La première phase, celle de la découverte, est marquée par l'exploration de nouveaux territoires géographiques, mais aussi personnels.

Amélie, 36 ans, exprime cette double dimension: «Voyager seule m'a permis de me découvrir moi-même et de rencontrer des gens formidables, dont je me souviendrai toute ma vie même si je ne les reverrai jamais.»

Cette étape est déterminante. Loin de leurs repères habituels, ces femmes découvrent une autonomie nouvelle et une capacité insoupçonnée à se réinventer.

Le deuxième moment clé est celui du partage, souvent inattendu mais toujours intense. Ce partage se manifeste sous différentes formes, que ce soit dans les rencontres spontanées faites sur place ou via les échanges numériques avec d'autres voyageuses. Fanny, 32 ans, témoigne de ce lien fort avec une communauté éphémère: «Je participais beaucoup aux groupes Facebook, pour rassurer celles qui voulaient partir. C'était ma façon de transmettre ce que j'avais vécu.»

Le voyage solitaire, paradoxalement, se révèle souvent riche de rencontres humaines, permettant aux femmes de se sentir moins isolées dans leur démarche.

Affronter ses peurs

La troisième phase est sans doute la plus intense: il s'agit de l'affrontement des peurs et des risques. Le voyageur solitaire et sûrement encore plus la voyageuse solitaire, s'expose à de nombreuses difficultés, comme l'explique Leina, 24 ans: «Mon expérience la plus marquante s'est déroulée lors de mon tout premier voyage en solo. C'était à Londres et j'avais tout juste 18 ans. Je voyageais seule avec mon sac à dos. Je suis allée en auberge de jeunesse et j'ai été abordée par un monsieur très insistant, d'une cinquantaine d'années environ… Il a commencé par me proposer à boire… et cela m'a mise très mal à l'aise. J'étais habituée jusque-là à voyager accompagnée et du fait je me suis posé plein de questions : est-ce que son comportement était normal? Pas normal?… Je n'avais pas de repères et je me suis fiée à mon intuition… J'ai donc décidé d'aller parler à la réceptionniste avec qui j'avais déjà sympathisé et je lui ai décrit la situation. La réceptionniste m'a expliqué que je n'étais pas la première que cet homme avait abordée de cette manière et m'a conseillé de m'éloigner. Cet homme a, par ailleurs, reçu un avertissement et a été informé qu'au prochain avertissement, il serait mis dehors.»

Même si toutes soulignent que ces risques existent autant en dehors du voyage, la solitude dans le voyage, le fait de ne pas avoir ses repères et soutiens habituels transforment les moments difficiles en épreuves particulières. Romane, 25 ans, raconte: «Ce qui est dangereux, c'est, par exemple, la conduite en Albanie… les bus conduisent très vite là-bas, la porte ouverte! Les routes sont hyper sinueuses entre les villages et les bus roulent très près du bord de la route… C'est très impressionnant, on sent que le danger est imminent.»

Cet affrontement du danger peut ainsi contribuer à renforcer leur confiance et leur assurance. Fanny, 24 ans, l'expose ainsi: «Cela m'a rendue plus forte de caractère, plus têtue… Cela a renforcé mes traits de personnalité, j'ai gagné confiance en moi. Peu importe la galère, il y a toujours une solution… Si je me perds dans une ville, si je n'ai plus de téléphone, je trouverai quelqu'un qui m'aidera, je trouverai toujours une solution.»

Revenir changée

À leur retour, les femmes évoquent systématiquement une transformation notable de leur identité. Ces changements s'articulent autour de trois axes principaux: grandir, se reconstruire et voir le monde autrement. La notion de «grandir» revient fréquemment dans leurs témoignages, traduisant un sentiment d'avoir mûri, gagné en confiance et en autonomie. Ce sentiment est souvent accompagné d'une prise de conscience nouvelle de leurs propres ressources internes.

Le deuxième axe, la reconstruction personnelle, intervient souvent après une épreuve de vie, comme une rupture sentimentale ou une perte d'emploi. Sabrina, 36 ans, illustre parfaitement cette situation: «J'étais à un tournant de ma vie après une rupture amoureuse. Voyager seule a été une manière de me retrouver, de reprendre pied. Je me suis reconstruite.»

Enfin, ces voyages modifient durablement leur perception du monde et des autres. Fanny, 32 ans, explique: «En stop, j'étais vulnérable, et en même temps, ça m'a réconciliée avec le monde. J'ai retrouvé foi en l'humanité.»

Ce changement de regard permet à ces femmes de revenir avec une ouverture et une compréhension nouvelle, souvent plus profonde et plus heureuse.

«Empowerment» identitaire, un nouveau concept

Notre recherche met en avant un concept innovant: l'empowerment identitaire.

Contrairement aux notions classiques d'empowerment («empouvoirement») centrées sur les compétences ou les capacités individuelles, l'empowerment identitaire intègre pleinement la dimension transformative de l'identité personnelle à travers l'expérience vécue.

Nous identifions trois dimensions clés de cet empowerment: la croissance personnelle (growing), la reconstruction identitaire (rebuilding) et l'évolution du regard porté sur le monde (seeing the world differently).

Cette approche théorique montre que l'empowerment peut aller au-delà d'un simple renforcement des capacités individuelles, et correspondre à une véritable reconstruction de soi, influencée par des contextes de vie particuliers et des expériences marquantes. On l'appelle alors «empowerment identitaire».

Ce processus dynamique fait écho à la transformation identitaire vécue durant l'adolescence, une période elle aussi caractérisée par l'exploration, l'engagement personnel et la recherche d'une cohérence interne. Le parallèle avec l'adolescence souligne combien le voyage en solo constitue un véritable rite de passage moderne, permettant aux femmes de redéfinir profondément leur identité, indépendamment des attentes et des normes sociales préétablies.

Tensions au retour

Cependant, ce retour n'est pas toujours facile. Une tension peut naître entre leur nouvelle identité et la perception inchangée qu'en garde leur entourage. Comme pour les adolescents, la difficulté réside alors dans l'ajustement entre l'image intérieure nouvellement forgée et le regard extérieur resté fixe.

Finalement, ces récits montrent que le voyage en solo dépasse largement le simple cadre touristique. Il s'agit en réalité d'un véritable rite de passage contemporain permettant aux femmes d'affirmer leur identité, leur liberté, et leur place dans une société en constante évolution. Ce phénomène mérite sans aucun doute d'être mieux compris, accompagné et valorisé dans les politiques touristiques et sociales.

Nouvelles recherches

La conceptualisation de l'empowerment identitaire à travers le voyage en solitaire des «backpackeuses» appelle à de nouvelles recherches pour identifier d'autres expériences, si elles existent, qui auraient la même puissance. Nous pourrions ainsi étudier, par exemple, les séjours longs à l'étranger dans le cadre professionnel ou dans le cadre des études, l'expatriation ou encore les changements de vie radicaux impliquant une immersion dans des cultures ou environnements très différents.

Il serait également pertinent d'explorer si cet empowerment est ressenti différemment en fonction de variables culturelles, générationnelles ou socioéconomiques, afin d'approfondir la compréhension de ce concept émergent. Ces nouvelles pistes de recherche permettraient d'affiner cette théorisation innovante, mais aussi d'en élargir les implications concrètes, notamment dans les politiques sociales, éducatives et touristiques. Cela représenterait une opportunité pour les destinations et les acteurs économiques de mieux connaître les défis, les besoins et les motivations de ces femmes voyageuses en solo.

Par Magali Trelohan (Enseignante-chercheuse, marketing social, EM Normandie), Joëlle Lagier (Professeur émérite en marketing, Excelia) et Nathalie Montargot (Contributrice de la revue académique Questions de Management et Professeur Associée, Excelia)

Cet article est issu du site The Conversation