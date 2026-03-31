Pâques 2026 : le chocolat sera-t-il moins cher cette année ?

Le cours du cacao avait été multiplié par quatre entre 2023 et 2024, passant de 3.000 à plus de 12.000 dollars la tonne. Illustration. (Skoddeheimen / Pixabay)

Les cours du cacao sur les marchés ont largement baissé ces trois derniers mois, pour revenir à leur niveau d’août 2023. Néanmoins, la plupart des chocolats de Pâques 2026 devraient encore être particulièrement chers, rapporte Capital , ce lundi 30 mars 2026. En effet, la majorité des chocolatiers n’ont pas eu le temps de répercuter la baisse des prix du marché sur leurs coûts de production. Malgré tout, il reste possible de se procurer des chocolats bon marché.

De nombreux facteurs de hausse

Dans le détail, beaucoup de chocolatiers ont commandé leurs fèves il y a de cela plusieurs mois maintenant. Or, à ce moment-là, le cours du cacao était encore élevé. Pour rappel, il avait été multiplié par quatre entre 2023 et 2024, passant de 3.000 à plus de 12.000 dollars la tonne, en raison principalement des aléas climatiques des pays producteurs. Mais depuis décembre 2025, les cours ont chuté, avec un prix quasiment divisé de moitié.

À cela, s'ajoutent les coûts de la main-d’œuvre. Face à des clients de plus en plus exigeants, les chocolatiers se lancent par ailleurs dans des créations toujours plus complexes, ce qui requiert davantage d’expertise et de temps de fabrication. Autant d’éléments qui viennent gonfler les prix à l’approche de Pâques.

Des chocolats de Pâques moins chers

Heureusement, il existe des solutions pour les consommateurs. L’une des plus évidentes est de se limiter aux formats les plus classiques, comme les petits œufs, les fritures ou les moulages habituels en forme de lapin ou de cloche. Localement, certains chocolatiers ont par ailleurs fait le choix de ne pas répercuter totalement leurs coûts supplémentaires sur leurs clients, dans un objectif de fidélisation. Des contrats préférentiels ont également pu être noués avec certains petits producteurs.

Ces initiatives s’expliquent notamment par la concurrence toujours plus importante exercée par les supermarchés. En rayon, les chocolats ne devraient pas forcément être moins chers. En fonction de leurs stocks, certaines enseignes devraient cependant multiplier les opérations promotionnelles pour favoriser les achats en quantité. Une bonne affaire pour ceux qui veulent offrir des chocolats à toute leur famille à moindres frais.