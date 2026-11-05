Loto : les joueurs vont bientôt devoir payer 10 centimes de plus pour remplir leur grille

Le tarif de la grille de Loto va augmenter de 10 centimes en octobre 2027. (illustration) (NG)

Pour la première fois depuis 2017, le tarif de la grille de Loto va augmenter. Fixé à 2,20 euros depuis près de dix ans, il va passer à 2,30 euros, rapporte TF1 Info . Les joueurs ont cependant encore un peu de temps devant eux : cette évolution tarifaire entrera en vigueur le 4 octobre 2027.

Un gain minimum revu à la hausse

L'Autorité nationale des jeux (ANJ) a en effet approuvé le 15 octobre dernier « une version modifiée du jeu de loterie » qui comprend donc une augmentation du prix de la grille, mais pas seulement. Le montant des gains va lui aussi être revu à la hausse dans un an. Le gain minimum, versé aux gagnants de dernier rang, passera ainsi à 3 euros, contre 2,20 euros actuellement.

La dernière modification majeure dans les règles du Loto concerne le roll-down, principe selon lequel le jackpot est partagé entre l’ensemble des gagnants de rangs inférieurs après un certain nombre de tirages sans grille parfaite (5 numéros + 1 numéro chance). Aujourd'hui, cette redistribution a lieu après 34 tirages consécutifs sans gagnant de rang 1. A partir d'octobre 2027, elle interviendra après seulement 11 tirages.