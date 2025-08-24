Offrez-vous une journée dans le plus grand spa d’Europe pour moins de 50 euros

À quelques kilomètres de Bucarest, le complexe Therme Bucureşti est le plus grand spa d’Europe. ( crédit photo : Getty Images )

Direction Bucarest, capitale de la Roumanie, pour découvrir Therme. Cet immense complexe de plus de 30.000 mètres carrés est dédié au bien-être et à la relaxation. Piscines, jacuzzi, sauna, hammam et autres cabines de soin sont là pour vous procurer un moment de détente à petit prix.

3 espaces pour répondre à toutes vos envies

Therme est un vaste complexe construit sur une source thermale. Il a ouvert ses portes en 2016 et propose un large éventail d'infrastructures intérieures comme extérieures. Il se divise en trois grandes zones:

Palm: cet espace accueille une piscine principale chauffée à 33°C, entourée de plus d'un millier de palmiers. Il bénéficie d'une belle luminosité grâce à son immense verrière rétractable. La zone comprend des piscines d'aromathérapie et trois piscines minérales: une de calcium et une de magnésium pour soulager les douleurs musculaires et articulaires, et une au sel de la mer Morte pour booster l'hydratation de la peau. Vous pouvez suivre une mini-séance d'aquagym ou siroter une boisson sans sortir de l'eau grâce au bar aquatique. Des lits hydromassants, lits à lumière infrarouge et transats sont à votre disposition pour vous relaxer.

Elysium: cette zone héberge dix saunas, dont six saunas à thèmes (Himalaya, Alhambra, Hollywood…). Vous y découvrirez le rituel Aufguss. Il s'agit d'un rituel de bien-être sensoriel au cours duquel le praticien verse de l'eau infusée d'huiles essentielles sur les pierres chaudes du sauna et fait circuler l'air aromatisé par des mouvements rythmés avec des serviettes. Les visiteurs ont également accès à des espaces de détente intérieurs et extérieurs, et à une piscine minérale panoramique. Ils bénéficient d'une vaste offre de soins thermaux, pour un moment de détente garanti! Galaxy: c'est la zone dédiée à toute la famille. Elle offre de nombreuses attractions aquatiques, dont 17 toboggans! Vous y trouverez également une piscine à vagues, une piscine extérieure, une plage de sable, des bains à remous et 3 bains à vapeur aux noms évocateurs: «pluie tropicale», «jardin oriental» et «herbal essences». Des maîtres-nageurs garantissent la sécurité de tous. La zone dispose par ailleurs d'un centre de remise en forme, avec des cours d'aquagym et de fitness, et des infrastructures sportives comme des terrains de basket ou de volley et des courts de tennis.

Les tarifs

Les billets d'entrée varient selon la zone choisie, avec trois durées au choix: 3h, 4h30 ou la journée.

Palm: de 17,50 euros à 29 euros par adulte en semaine, de 20 à 32 euros le week-end.

par adulte en semaine, le week-end. Galaxy: de 13 à 22 euros en semaine pour les adultes, de 15 à 26 euros le week-end. Enfants (3-14 ans): de 9 à 20 euros en semaine, 11 à 22 euros le week-end.

en semaine pour les adultes, le week-end. Enfants (3-14 ans): en semaine, le week-end. Elysium: à partir de 24 euros .

Plus d'informations sur le site Internet .

Comment se rendre à Therme?

Le complexe se situe à une vingtaine de kilomètres de Bucarest. Il est desservi gratuitement par une navette depuis le centre-ville. Le trajet dure environ 35 minutes, avec un départ toutes les deux heures. Vous pouvez opter pour un pack comprenant le transfert aller-retour depuis Bucarest et l'entrée dans le complexe. À partir de 44 euros par personne sur Get Your Guide pour le transport avec accès aux zones Galaxy et Palm pendant 4 heures et demie.

Quel budget pour aller à Bucarest? Bucarest se trouve à 3 heures de vol de Paris. Les tarifs des billets d'avion dépendent de la saison. Il est possible de trouver un aller-retour à partir de 40 euros (hors taxes) avec des compagnies comme Wizzair et Ryanair, au départ de Beauvais. Depuis Roissy, le prix moyen s'élève à 130 euros .

