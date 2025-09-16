Noz va brader deux millions de pièces Jennyfer à -75% : voici quand profiter de ce bon plan

Noz va bientôt mettre en vente des articles de l'enseigne Jennyfer à -75 %. (illustration) (markusspiske / Pixabay)

Après Casa, Esprit, Camaïeu, Habitat, ou encore San Marina, c'est cette fois la marque Jennyfer qui s'apprête à faire son apparition dans les magasins Noz en France. Dans un communiqué publié ce lundi 15 septembre, le spécialiste du déstockage a en effet annoncé avoir acquis 1,9 million d'articles de la célèbre enseigne de prêt-à-porter.

Des articles proposés à -75 % par rapport au prix d'origine

Comme d'habitude, Noz a remporté une vente aux enchères des stocks de la marque organisée en raison des grandes difficultés rencontrées par Jennyfer. L'enseigne a été placée en liquidation judiciaire le 30 avril dernier avant d'être partiellement reprise par les groupes Celio et Beaumanoir, rappelle RMC Conso . Une opération qui a permis de conserver 33 boutiques et environ un tiers des salariés.

Noz va donc mettre en vente progressivement « près de deux millions de vêtements, chaussures et accessoires, issus majoritairement des collections 2024/2025 » . La commercialisation commencera le 29 septembre prochain avec une ristourne de 75 % sur les prix d'origine. Les clients pourront ainsi acheter « des jeans à 6,50 € au lieu de 25,99 €, des vestes à 7,50 € au lieu de 29,99 € » , liste Noz. Les livraisons sont prévues entre le lundi 29 septembre et le vendredi 3 octobre, en fonction des magasins.