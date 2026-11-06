Nike dévoile une Air Force 1 plus résistante pour l'hiver, entièrement imperméable et dotée d'une semelle plus robuste

Nike a sorti une Air Force 1 plus résistante. (illustration) (Pixabay / Pexels)

Une paire de baskets taillée pour les conditions rudes de l'hiver. Nike vient de sortir une nouvelle version d'un modèle iconique : la Air Force 1 Low Gore-Tex « Thunder Blue » . La marque a voulu conserver le style de cette chaussure indémodable tout en la rendant plus résistante. Comment ? Grâce notamment à une tige en cuir robuste, à la technologie Gore-Tex imperméable et à une semelle Vibram bien plus adhérente, indique GQ . Le bleu profond choisi pour cette version est parfaitement adapté.

Les petits trous de la Air Force 1 supprimés

Quid des petits trous situés sur le devant de la Air Force 1 et censés assurer une bonne aération ? Ils ont été remplacés par des rainures en relief qui permettent de conserver l'aspect mais d'éviter les infiltrations d'eau. Nike est allé jusqu'à opter pour des lacets ronds, comme des petites cordelettes, qui rappellent les chaussures de randonnée. Cette paire de Air Force 1 est déjà en vente, au prix de 160 euros chez Courir par exemple.