Mobile : Sosh dévoile un forfait low-cost avec 40 go d’Internet en 5G utilisables dans 130 pays

Le nouveau forfait inclut la France métropolitaine, l’Europe, les départements d’Outre-Mer ainsi que plus de 70 destinations supplémentaires, souvent absentes des offres concurrentes. Illustration. (Pexels / Pixabay)

Sosh bouscule le marché mobile. L’opérateur low-cost d’Orange a dévoilé ce jeudi 9 octobre 2025 un nouveau forfait destiné aux voyageurs qui risque de faire de l’ombre à la concurrence, rapporte Tech & Co . Proposé à 15,99 euros par mois, celui-ci offre 200 go de data en 5G, dont 40 utilisables dans 130 pays. Un record pour ce tarif.

Japon, Chine, Chili…

Le nouveau forfait inclut la France métropolitaine, l’Europe, les départements d’Outre-Mer ainsi que plus de 70 destinations supplémentaires, souvent absentes des offres concurrentes. Parmi elles, on retrouve des pays comme le Japon, la Corée du Sud, la Chine, mais également le Pérou ou encore le Chili.

Sosh prend ainsi une longueur d’avance sur Free Mobile, qui propose un forfait similaire avec 35 go à l’étranger. Cependant, ce dernier permet d’utiliser Internet en illimité en France, alors que Sosh plafonne à 200 go. Le forfait de Sosh reprend dans les grandes lignes celui d’Orange facturé 44,99 euros, sans l’accès à la 5G +, mais avec un tarif pratiquement divisé par trois. Cependant, l’offre n’est accessible qu’aux nouveaux abonnés ou à ceux ayant quitté l’opérateur depuis un certain temps. Les abonnés actuels ne peuvent y accéder directement, même si certains disent avoir reçu une proposition du service client.

Attention au hors forfait

À noter que le nouveau forfait n’inclut que la data. Les appels et SMS à l’étranger restent facturés au tarif habituel. Autre point de vigilance : le hors forfait peut coûter très cher. Au-delà des 40 go inclus pour l’étranger, chaque mégaoctet supplémentaire est facturé 13,31 euros, sans réduction automatique du débit. Il faudra donc bien suivre sa consommation via l’application de Sosh.