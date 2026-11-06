Médicaments : le prix d'une boîte de Doliprane va-t-il flamber en janvier 2027 ?

Le tarif du Doliprane va-t-il augmenter en 2027 ? (illustration) (NG)

Le prix de votre boîte de Doliprane pourrait bien augmenter en janvier 2027. Le gel des tarifs, en vigueur depuis 2021, arrive en effet à échéance le 31 décembre 2026 et rien ne dit qu'il sera renouvelé, rapporte RTL .

La France veut se remettre à produire du Doliprane

La France a en effet affirmé son intention de reprendre la production des médicaments à base de paracétamol, comme le Doliprane ou le Dafalgan. Son objectif : réduire sa dépendance aux importations de médicaments venant notamment de Chine et d'Inde. Aujourd'hui, près de 80 % des médicaments consommés en Europe sont produits dans ces deux pays.

Or, le coût de production du paracétamol est bien plus élevé en France qu'en Asie. Aujourd'hui, une boîte de doliprane est vendue 76 centimes d'euro aux pharmaciens et 1,16 euro en moyenne aux clients. Ce tarif pourrait ainsi augmenter d'une dizaine de centimes, selon certaines estimations. Au final, les consommateurs pourraient donc payer le surcoût engendré par cette volonté du gouvernement de relocaliser la production de certains médicaments.