 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Marché automobile : le boom des voitures reconditionnées
information fournie par Boursorama avec LabSense 04/11/2025 à 08:30
Temps de lecture: 2 min

Le marché automobile français connaît une nouvelle révolution. Entre le neuf devenu hors de prix et l'occasion parfois risquée, une troisième voie s'impose : celle des voitures reconditionnées. Moins chères que les modèles neufs, plus fiables que l'occasion classique, elles séduisent de plus en plus d'acheteurs en quête de sécurité et de bon sens économique.

Marché automobile : le boom des voitures reconditionnées / iStock.com - Fahroni

Marché automobile : le boom des voitures reconditionnées / iStock.com - Fahroni

Une réponse à la crise du pouvoir d'achat

Dans un contexte où les prix du neuf ne cessent de grimper, les automobilistes cherchent des alternatives. Le reconditionné s'inscrit dans cette logique. Il s'agit de véhicules d'occasion remis en état par des professionnels avant revente, souvent après plusieurs centaines de points de contrôle. Résultat, un produit proche du neuf, garanti et prêt à rouler. « Le reconditionné, qui s'est beaucoup développé durant le Covid, quand la pénurie de semi-conducteurs limitait la production de véhicules, coûte 20 à 30 % de moins que le neuf et 20 % de plus que l'occasion classique », explique Arnaud Aymé, directeur général France du cabinet Sia Partners, dans les colonnes de La Croix. Un équilibre qui séduit les acheteurs soucieux de réaliser des économies, sans pour autant sacrifier la fiabilité.

Un secteur en pleine structuration

Longtemps réservé à quelques garages indépendants, le reconditionnement est désormais devenu une activité industrielle. Des constructeurs comme Renault, avec son offre Renew, ou des plateformes comme Aramisauto ont investi massivement dans ce créneau. Leurs usines fonctionnent comme de véritables chaînes de production : diagnostic complet, contrôle technique, réparations mécaniques, peinture, remplacement de pièces, puis nettoyage et mise en ligne. « Moins cher que le neuf, plus fiable que l'occasion, le reconditionné allie le meilleur des deux mondes », résume Mohammed Jabri, directeur d'un site de reconditionnement. Ces sites traitent des centaines de véhicules par semaine, toutes marques confondues, avec des équipes de mécaniciens, carrossiers et préparateurs spécialisés.

Transparence et garantie : des gages de confiance

Le succès du reconditionné tient aussi à la transparence du processus. Les clients savent exactement ce qui a été réparé, remplacé ou contrôlé. Chez certains professionnels, chaque véhicule passe plus de 190 points de vérification avant livraison. À cela s'ajoutent une révision complète et un contrôle technique récents. Et les garanties proposées renforcent la confiance : six mois minimum chez certains revendeurs, jusqu'à trois ans chez les constructeurs. « La durée et la teneur de la garantie permettent de mesurer le sérieux du reconditionnement », souligne encore Arnaud Aymé. Les automobilistes y voient une sécurité supplémentaire, bien loin de l'incertitude qui accompagne souvent les ventes entre particuliers.

Un moteur de l'économie circulaire

Au-delà de la question financière, le reconditionné s'inscrit pleinement dans la transition écologique. Il prolonge la durée de vie des véhicules et limite la production de nouveaux modèles, gourmande en ressources et en énergie. « L'idée de reconditionnement est assez ancienne (…) Depuis une dizaine d'années, on a changé d'échelle, avec la montée des préoccupations environnementales et les problématiques de pouvoir d'achat », rappelle Pascale Hébel, directrice associée au cabinet C-Ways. Le secteur participe ainsi à une forme d'économie circulaire, où chaque pièce, chaque véhicule, retrouve une seconde vie. Certains centres vont même jusqu'à réutiliser des pièces reconditionnées ou imprimées en 3D pour éviter le gaspillage.

Le présent article est rédigé par Labsense pour Boursorama. Cet article ne doit en aucun cas s'apparenter à un conseil en investissement ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement ou un placement. Boursorama ne saurait être tenu responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article.

A lire aussi

  • Pourquoi vous ne trouverez pas de vin suisse chez le caviste
    Pourquoi vous ne trouverez pas de vin suisse chez le caviste
    information fournie par The Conversation 04.11.2025 12:00 

    Si les cavistes français ne proposent pas de vin suisse, est-ce parce que nos voisins helvètes ne produisent pas de vin ? Que nenni. Avec plus d'un million d'hectolitres produits en 2023, la Suisse est selon l'Organisation Internationale de la Vigne et du Vin (OIV) ... Lire la suite

  • Le Black Friday tombe le vendredi 28 novembre cette année. (illustration) (Rupixen / Pixabay)
    Black Friday : quand les promotions vont-elles commencer ?
    information fournie par Boursorama avec Newsgene 04.11.2025 11:12 

    Le Black Friday aura officiellement lieu le vendredi 28 novembre cette année. Mais certaines enseignes ont déjà lancé les promotions à quelques semaines de Noël. Le Black Friday approche. Comme tous les ans, cette opération commerciale désormais bien ancrée dans ... Lire la suite

  • Le supermarché est, en effet, progressivement devenu digne d’intérêt. (crédit: Adobe Stock/photo générée par IA)
    Le supermarché, source d’inspiration pour la littérature contemporaine
    information fournie par The Conversation 04.11.2025 08:30 

    Alors que les commerces quittent progressivement les centres-villes, écrivaines et écrivains semblent fascinés par les supermarchés. À chaque extrêmité de l'échiquier politique, d'Annie Ernaux à Michel Houellebecq, la littérature contemporaine leur voue un culte ... Lire la suite

  • Les sites d’achats groupés permettent de bénéficier de tarifs avantageux. ( crédit photo : Getty Images )
    Achats groupés: 4 plateformes pour payer (vraiment) moins cher
    information fournie par Le Particulier pour Conso 03.11.2025 16:30 

    Envie de réduire vos dépenses sans rogner sur la qualité? Grâce aux achats groupés, il est possible de bénéficier de réductions massives sur des voyages, de l'énergie ou encore des produits bio. Ces 4 sites testés sont efficaces pour acheter malin et ensemble. ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank