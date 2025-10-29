Maquillage, costumes, citrouilles… préparez un Halloween inoubliable à moins de 50 euros

Déguisements, maquillage, décorations de table… Préparez une journée festive inoubliable pour vos enfants! ( crédit photo : Shutterstock )

Halloween approche à grands pas. L'occasion de préparer une journée festive inoubliable pour vos enfants. Déguisements, maquillage, citrouilles, décorations de table, toiles d'araignée à accrocher aux murs… Suivez notre guide monstrueux!

Des déguisements à gogo pour Halloween

Pour des festivités réussies, il faut commencer par trouver un joli déguisement bon marché. Vous aurez l'embarras du choix. Vous pouvez ainsi opter pour un déguisement de squelette à 9,99 euros chez Monoprix (partenaire The Corner *) ou un déguisement de vampire à 7,99 euros ou de poupée maléfique à 9,18 euros chez Cultura (partenaire The Corner *). Vous y trouverez aussi un déguisement de petit diable à 12,99 euros , ou encore un serre-tête fantôme à 3,49 euros . Les chapeaux de sorcière y sont vendus à partir de 3,90 euros .

Du maquillage pour donner la frousse

Pour parfaire ou personnaliser un déguisement, il ne faut pas lésiner sur le maquillage. Vous trouverez un lot de trois sticks (blanc, rouge, noir) chez Cultura, au prix de 6,99 euros ou 10,99 euros le lot de six. Il y a différentes combinaisons de couleurs en fonction des déguisements. Il existe aussi des tubes de fond de teint à l'eau (blanc, noir ou vert) au prix de 7,90 euros l'unité au BHV (partenaire The Corner *), du maquillage noir à l'eau pour visage et corps à 8,90 euros ou encore des palettes de six couleurs avec effet métallisé à 17,99 euros toujours au BHV.

Des masques effrayants

L'alternative au maquillage (même s'il est possible de cumuler les deux) pour les peaux sensibles est l'option masque. Vous en trouverez de toutes sortes, des plus aux moins sophistiqués: le masque squelette pour enfant est à 1,29 euro et à 2,99 euros pour adultes chez Gifi. Plus vintage, l'indémodable masque en feutrine est à 1,90 euro chez Cultura. Autre option: le kit de quatre masques en carton à colorier , à 3,99 euros toujours chez Cultura.

Des accessoires indispensables pour fêter Halloween

Ne lésinez pas sur la décoration de la salle concernée ou de votre appartement. N'hésitez pas à suspendre de la toile d'araignée aux luminaires ou autour de vos cadres, miroirs et tableaux. Vous en trouverez chez Monoprix (partenaire The Corner *) à 3,99 euros le sachet . Vous pouvez aussi suspendre à certaines tringles à rideaux ou luminaires quelques grands fantômes souples ou de grands squelettes , vendus respectivement 11,99 euros et entre 1,29 euro et 3,49 euros l'unité chez Gifi. Quelques ballons de baudruche noirs et orange disposés çà et là rendront l'ambiance particulièrement festive. Il existe par exemple des kits très perfectionnés de 125 ballons pour constituer une arche à 9,81 euros ou encore un kit guirlande et ballons à 5,95 euros et un lot de 60 ballons «yeux» à 7,90 euros chez Cultura. Enfin, pour planter le décor, pourquoi ne pas accrocher un ou deux ballons ensanglantés , vendus par lots de cinq à 4,50 euros chez Cultura, sur votre porte d'entrée?

Des décos de table d'horreur

Enfin, la recette du succès d'un Halloween réussi réside entre autres dans la décoration de table pour l'effrayant goûter ou repas que vous aurez préparé. L'élément indispensable est bien entendu la citrouille évidée dans laquelle vous pouvez placer une petite bougie chauffe-plat. Le lot de 50 bougies chauffe-plat est vendu 3,99 euros chez Cultura. Vous pouvez sinon la rendre des plus effrayantes en lui ajoutant de fausses dents. Le lot de 20 dents est à 3,12 euros chez Cultura. S'il vous reste un peu de toile d'araignée, servez-vous-en pour en disposer au pied des verres ou en faisant une sorte de chemin de table. Vous trouverez par exemple une nappe noire «araignées et tête de mort» à 18,50 euros au BHV. Parsemez ensuite votre table de quelques bonbons doigts coupés à 2,95 euros les 150g sur le site generation-souvenir, cinq bonbons «yeux globuleux» à 7,45 euros le lot, et de quelques sucettes «tête de mort mexicaine» en guimauve à 2,40 euros et le tour sera joué. Vous pouvez aussi opter pour de jolies serviettes de table ( 2,38 euros les 16 chez Cultura) et assiettes en carton décorées, comme les 8 assiettes bols «toile d'araignée» à 3,75 euros chez Cultura, et laisser négligemment traîner une fausse hache , une tronçonneuse (à 2,29 euros l'unité chez Gifi) ou un couteau ensanglanté ( 5,99 euros toujours chez Gifi) sur votre table. Un chandelier avec bougies sanguinolentes ( 6,90 euros chez Gifi) donnera encore plus de cachet à votre décoration de table. Quelques poignées de confettis ( 6 euros le sachet de 100 confettis «Happy Halloween» au BHV) peuvent aussi être de la partie.

Où aller pour vivre pleinement la magie d'Halloween? Plusieurs solutions s'offrent à vous en fonction de votre budget. À New York, vous pourrez participer à la légendaire et cinquantenaire parade d'Halloween , la plus longue du monde, sur la 6e avenue. En Europe, il est également possible de se balader à Londres sur les pas de Jack l'Éventreur , ou de frissonner au « Frankenstein Halloween 2024 » dans le château de Königstein, en Allemagne. Plus près, le château de Breteuil organise une journée spéciale avec chasse au trésor, contes de citrouilles et concours de déguisements le 27 octobre 2024. Sinon, à Paris, osez l' expérience immersive en VR «Hôtel Dracula» à Montparnasse.

