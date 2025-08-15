Les séjours tout compris séduisent encore en 2025

Les formules ( crédit photo : Getty Images )

Les séjours premium s’affichent à prix cassés

Des paquebots de rêve partent pour des croisières de luxe à moins de 100 euros en pleine Méditerranée. Des séjours s’affichent dans les Caraïbes à moins de 200 euros vol compris. Des escapades séduisent en Grèce en formule all inclusive à moins de 500 euros . Les séjours tout compris attirent l’œil des voyageurs avec des offres en apparence très abordables. Vous n’avez plus à vous occuper de chercher le bon vol ou le bon hôtel. L’agence de voyages le fait pour vous. Ce type de formule est parfait si vous n’avez pas le temps ou l’envie de préparer votre voyage sur mesure. Pour profiter des prix les moins chers, mettez-vous des alertes et abonnez-vous aux newsletters des différentes grandes agences de voyages.

L’annonce cache souvent des frais inattendus

Avant de réserver, il faut prendre le temps de lire le détail de la formule all inclusive . Certaines par exemple ne proposent pas la demi-pension. D’autres n’incluent pas le vol, l’assurance voyage ou les activités sur place. La taxe de séjour est généralement à régler à votre arrivée et n’est pas comprise dans l’offre. Toutes les choses absentes de la liste des prestations fournies ne sont pas gratuites. Certaines activités comme les spas ou hammams nécessitent un supplément financier de votre part. Enfin, en cas d’imprévu comme un retard de vol ou une correspondance annulée, les frais engagés sont rarement remboursés. Dans ces formules, le premier et le dernier jour sont consacrés au transport vers l’aéroport. Enfin, il faut parfois être vigilant concernant le prix d’appel d’une formule tout inclus. Sur certains sites Internet, un séjour d’une semaine peut afficher un prix de départ très intéressant. Son prix peut parfois doubler suivant les dates choisies et les disponibilités.

Cette plateforme est la référente du voyage tout inclus économique

Les formules all inclusive proposées sur un site comme Lastminutes.com (partenaire The Corner *) sont très intéressantes comparées au prix d’un séjour similaire en réservant vous-même votre billet d’avion, votre chambre d’hôtel et vos activités. Par exemple, le prix d’un séjour de 4 nuits pour 2 personnes à Lisbonne en chambre double dans un hôtel 4 étoiles du 13 au 17 juillet coûte 278 euros par personne, vol compris. En réservant par vous-même, aux mêmes dates, le seul billet d’avion aller-retour sur EasyJet est à 364,57 euros . Ce type de solution s’adresse aux personnes particulièrement flexibles et pouvant, comme son nom l’indique, voyager à la dernière minute.

Ces 3 bons plans voyages rivalisent sur des prix ultra-compétitifs Le séjour en Espagne, entre Majorque et les Baléares, à l’Hôtel Club Cala Romani est une des offres phares du voyagiste Ovoyages (partenaire The Corner *). Ce voyage est proposé dès 202 euros pour 5 jours et 3 nuits. La formule comprend le vol, l’hôtel et l’ensemble des repas et snacks. Une offre hyperconcurrentielle, sans frais de dossier, et à un prix relativement fixe tout au long de l’année ( entre 200 et 400 euros en haute saison). Pour les familles, l’offre de Carrefour Voyages permet de découvrir l’Égypte pendant 8 jours et 7 nuits à l’Hôtel El Karma Aqua Beach Resort 4 étoiles, au bord de la mer Rouge pour 469 euros par personne, vol compris. Le séjour est adapté aux enfants. L’hôtel dispose d’un aquapark avec 4 toboggans pour adultes et 6 toboggans pour les petits, d’un mini-club et d’une soirée tous les jours à partir de 20h30 à l’Amphithéâtre. Enfin, sur Promoséjours (partenaire The Corner *), on trouve une offre idéale pour les couples pour un séjour au Portugal. Les quatre nuits coûtent 587 euros par personne, vol compris, dans un bâtiment historique entièrement rénové au cœur du centre-ville de Lisbonne. À ce prix, seul le petit-déjeuner est inclus.

