Les prix de l'électricité ont bondi en août en raison des vagues de chaleur

En été, l'usage des climatisations fait bondir la consommation d'électricité. (illustration) (Pixabay / u_ssfofehsaj)

Le prix de l'électricité n'a jamais été aussi élevé en France depuis mars dernier. En cause : les fortes chaleurs qui ont fait bondir la consommation et donc la demande. Selon les données dévoilées par Bloomberg et EEX (la bourse européenne de l'énergie), les tarifs ont augmenté de 15% début août atteignant 60 euros du MWh.

Des températures à nouveau caniculaires en fin de semaine

La tendance devrait se confirmer dans les jours à venir puisque Météo-France prévoit une nouvelle vague de chaleur. Les températures vont grimper au-delà des 35 degrés en fin de semaine et en début de semaine prochaine dans une large partie du pays. Les climatisations, de plus en plus présentes dans les habitations des Français, risquent donc de tourner à plein régime. En 2020, un foyer sur quatre était en effet équipé d'une climatisation.

EDF a déjà évoqué fin juillet d’éventuelles perturbations sur le réseau électrique, notamment dans la vallée du Rhône, même si aucune coupure n'a pour le moment été programmée.