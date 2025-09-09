Les passagers d'Air France peuvent déjà profiter du wifi haut débit gratuit dans plusieurs avions

Air France déploie le wifi à très haut débit dans ses avions. (illustration) (Pixabay / lukasbieri)

Un an après avoir annoncé le déploiement du wifi à très haut débit dans ses avions, Air France a fait un point d'étape ce mardi 9 septembre 2025. La compagnie a ainsi confirmé que la connexion était déjà en place dans deux Embraer 190 et deux Airbus A220, rapporte Le Figaro . Elle sera également disponible dans un Airbus A350 cette semaine.

Réservé aux passagers Flying Blue

Les passagers pourront ainsi profiter de leur téléphone ou tablette pour jouer, regarder des films ou encore organiser des réunions de travail en visio. Air France promet « l’équivalent d’une fibre domestique, de qualité continue et particulièrement stable » , selon Le Parisien .

Pour bénéficier de ce wifi gratuit, les clients devront faire partie du programme de fidélité Flying Blue. Si ce n'est pas le cas, les passagers pourront créer un compte en seulement quelques clics au moment d'embarquer.

Grâce aux satellites Starlink

Pour le développement de ce wifi à très haut débit, l'entreprise française s'est tournée vers le géant Starlink, propriété d'Elon Musk. Celui-ci est le leader mondial des satellites en orbite terrestre basse, qui permettent un échange de signaux rapide et sans latence. Quant à la sécurité, la compagnie se veut rassurante : « Il s’agit d’un dispositif complètement étanche, nous n’ouvrons aucune brèche » .

Le déploiement du wifi haut-débit ne remet pas en question l'offre actuelle de divertissement proposée à bord des appareils. « Nous continuerons de proposer un catalogue de films complet et éditorialisé, avec le meilleur de la création française » , assure Air France. La compagnie espère équiper 30 % de ses avions d’ici la fin de l’année et l’intégralité de sa flotte fin 2026.