Les opérateurs ont-ils le droit d'augmenter le tarif de votre forfait sans votre accord ?

En cas de hausse de ses tarifs, l'opérateur mobile doit avertir ses clients au moins un mois à l'avance. (illustration) (JESHOOTS-com / Pixabay)

Oui, votre opérateur téléphonique peut augmenter le prix de votre forfait sans votre accord. Et les principaux acteurs du secteur ne se gênent pas pour le faire, comme le montre le cas de ce Breton qui a écrit à Ouest-France . Il a été informé par Red by SFR que le prix de son forfait allait grimper de 5 € par mois.

L'opérateur doit prévenir son client un mois à l'avance

Si le client ne peut rien y faire, il peut en revanche se désabonner en cas d'augmentation du tarif. Et ce, même s'il est encore sous engagement. L'opérateur doit en effet le prévenir, de manière claire et compréhensible, au moins un mois avant l'entrée en vigueur de l'augmentation. Et il doit aussi justifier cette hausse de prix.

Le client « peut, s'il n'accepte pas ces nouvelles conditions, résilier le contrat sans aucun frais et sans droit à dédommagement dans un délai de quatre mois suivant la notification du projet de modification » , peut-on lire dans l’article L.224-33 du Code de la consommation .

L’autorité de régulation des communications électroniques (Arcep) est chargée d'éviter les abus et les pratiques commerciales trompeuses. Si vous estimez que , vous pouvez la signaler sur le site SignalConso, mis en place par le gouvernement.