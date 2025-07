Les bons réflexes à adopter cet été pour une alimentation saine et locale sans se ruiner

Des outils simples, comme le calendrier des fruits et légumes proposé par l’Ademe ou certaines associations, peuvent aider pour l'achat des produits de saison. Illustration. (Pexels / Pixabay)

Entre la hausse des prix des produits bruts et l’omniprésence des aliments transformés, concilier nourriture saine, plaisir et petit budget n’est pas chose aisée, notamment pendant les vacances. Un constat d’autant plus marquant quand on sait que le budget estival des Français est en baisse de 100 euros cette année, selon une étude de Sofinco. Pour autant, il existe quelques astuces pour bien manger local et de saison sans dépenser gros, comme l’explique Ouest-France , dimanche 27 juillet 2025.

S'organiser et limiter les viandes

L’une des clés pour y parvenir passe tout d’abord par une bonne organisation. « Le mieux c’est de planifier ses menus à l’avance et de faire ses courses en privilégiant des produits frais, de saison, produits localement » , explique Thomas Uthayakumar, directeur plaidoyer et prospective de la Fondation pour la nature et pour l’homme (FNH). Des outils simples, comme le calendrier des fruits et légumes proposé par l’Ademe ou certaines associations, peuvent aider.

Une autre piste efficace pour réduire la facture sans faire de compromis sur la qualité est de limiter la viande et le poisson, représentant souvent les postes les plus onéreux. En mangeant moins, mais mieux, on peut se tourner vers des produits de meilleure qualité, issus de filières locales et durables. « Les protéines végétales (lentilles, pois chiches, haricots secs…) coûtent bien moins cher, sont nourrissantes et se cuisinent très facilement » , préconise Thomas Uthayakumar.

Privilégier les produits naturels

Dernier réflexe à adopter : délaisser les produits ultra-transformés, souvent chers pour une faible valeur nutritive. « Avec des produits bruts, locaux et peu nombreux, on peut faire des plats simples, savoureux et bons pour la santé. Pas besoin d’être un chef étoilé » , estime le spécialiste. Et pour éviter les pertes, rien de tel que de recycler intelligemment les restes : un fond de légumes, une céréale, quelques épices… et vous voilà avec une nouvelle recette.