Les bons réflexes à adopter avant d’acheter un véhicule neuf sur Internet

De plus en plus de marques automobiles proposent de commander en quelques clics sont futur véhicule, mais la prudence est de mise. Illustration. (VariousPhotography / Pixabay)

La vente en ligne s’est tellement démocratisée ces dernières années qu’on peut même acheter sa voiture sur Internet désormais. De plus en plus de marques automobiles proposent en effet de commander directement et en quelques clics sont futur véhicule, poussées dans cette tendance par les nouveaux acteurs du marché comme Tesla ou Polestar.

Toujours essayer le véhicule en amont

Plus de passage en concession dans ce cas : la commande, le choix des options, le mode de livraison, tout se fait en ligne. Une pratique qui bouscule les habitudes des automobilistes et qui doit surtout inviter à la vigilance, comme l’explique Le Mag de la Conso . En effet, certaines erreurs et oublis peuvent vous coûter cher.

En achetant en ligne, vous ne passerez donc pas par une concession ou un revendeur agréé. Les clients ne bénéficient d’aucun pouvoir de négociation au moment de l’achat, un changement qui peut perturber. L’achat en ligne ne doit également pas vous faire oublier d’essayer le véhicule en amont : tester votre future voiture sur la route est indispensable. Qu’il s’agisse d’un centre d’essai temporaire ou permanent ou d’un test à domicile, ne zappez pas cette étape importante.

Des options non modifiables

Au moment de choisir son modèle, essayez également de ne pas vous faire avoir par l’aspect innovant du véhicule ou de la marque. Les voitures les plus modernes sont attirantes mais elles s’accompagnent de coûts plus élevés (assurance, réparations) et une fiabilité parfois faible. Prenez le temps d’étudier et comparer les offres.

Quand vous passerez commande, là encore prenez votre temps. La configuration et l’achat des options dépendent entièrement de vous et certaines ne peuvent plus être modifiées après coup. Lisez bien le récapitulatif avant de cliquer sur « Confirmer ». Faites aussi bien attention à la livraison : certaines marques livrent le véhicule dans un centre dédié ou à domicile, et chaque option à un prix. Les conditions de livraison et de reprise de l’ancien véhicule réservent aussi parfois des surprises.

La qualité du SAV

Sur l’aspect légal, n’oubliez pas de vous occuper de l’immatriculation du futur véhicule. Sinon, vous risquez de vous retrouver bloqué avec une voiture neuve qui ne peut prendre la route. Enfin, avant d’acheter tel ou tel modèle, renseignez-vous sur la qualité du service après-vente (SAV) et surtout sur la présence de centres techniques agréés autour de vous. Certaines marques disposent d’un réseau réduit dans certaines régions.