Le yoga peut aider notre corps, mais aussi notre cerveau, à rester jeune et en bonne santé

On connaissait déjà les bienfaits de la pratique régulière du yoga pour le corps. On découvre que cette activité physique agit également sur le cerveau. Le yoga pourrait ainsi aider à lutter contre le stress et à préserver les capacités cognitives des seniors.

«L'esprit ne peut exister sans corps!». António Damásio, neuroscientifique

Aujourd'hui, grâce à nos connaissances sur la science et le cerveau, nous pourrions peut-être affirmer quelque chose de similaire concernant le yoga. Même si beaucoup la considèrent comme une simple routine physique ou une mode passagère, cette activité est en fait un outil puissant pour prendre soin de notre esprit.

Les postures élégantes, les étirements doux et la respiration profonde ne sont pas seulement un moyen de détendre le corps ou d'augmenter la souplesse. Ils sont la porte d'entrée vers une transformation plus profonde: celle du cerveau. Cela peut sembler poétique ou exagéré, mais la science commence à le confirmer par des preuves.

Le yoga, comme une gymnastique cérébrale

Nous avons presque tous déjà entendu parler des bienfaits du yoga pour le corps. Il s'agit d'une activité physique qui améliore la posture, renforce les muscles, préserve la santé cardiovasculaire et réduit les douleurs chroniques. Cependant, ses effets sur l'esprit et le cerveau sont moins connus.

Des études scientifiques ont démontré que sa pratique régulière augmente la neuroplasticité, c'est-à-dire la capacité du cerveau à se réorganiser et à créer de nouvelles connexions neuronales. Cet effet est dû, en partie, à l'augmentation d'une protéine appelée BDNF (facteur neurotrophique dérivé du cerveau) qui est essentielle à l'apprentissage, à la mémoire et à la réparation neuronale.

Le plus intéressant est le fait que ces bénéfices sont observés en quelques semaines de pratique seulement et chez des personnes de tous âges. Les résultats montrent une amélioration de fonctions cognitives comme l'attention, la mémoire de travail et la vitesse de traitement. Le cerveau, comme le reste du corps, répond à un entraînement régulier.

Contre le stress et ses effets sur le cerveau

Le stress chronique est très nocif pour notre cerveau. Nous vivons dans une société qui glorifie la précipitation, la productivité sans pause et le multitâche. Tout cela active de manière excessive notre axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien, ce qui augmente les niveaux de cortisol, l'hormone du stress. À petites doses, le cortisol est utile, mais lorsqu'il est élevé de manière chronique, il endommage l'hippocampe (qui est essentiel à la mémoire), réduit la concentration et affaiblit la régulation émotionnelle.

C'est là que le yoga a beaucoup à dire. Divers essais ont montré que sa pratique régulière réduit de manière significative l'activation de cet axe du stress. Les niveaux de cortisol diminuent, la fréquence cardiaque se stabilise et le système nerveux parasympathique, qui nous aide à nous reposer, à digérer et à nous régénérer, prend le contrôle.

C'est comme passer d'un état d'alerte constante à un état de calme réparateur. Le cerveau, reconnaissant, commence à mieux fonctionner.

La méditation modifie le cerveau

La méditation est un élément essentiel de nombreuses formes de yoga, même si elle n'est pas toujours pratiquée dans les cours de yoga modernes. C'est également l'une des activités qui a le plus d'impact sur le cerveau que nous connaissons.

Des études d'imagerie par résonance magnétique ont montré que les personnes qui méditent fréquemment ont un plus grand volume de substance grise dans des régions clés du cerveau telles que l'hippocampe (mémoire), le cortex préfrontal (prise de décision, attention, empathie) et l'insula (conscience corporelle et émotionnelle).

Ces changements peuvent être observés même après de courtes périodes (à peine huit semaines) de pratique quotidienne. Le plus précieux: aucune expérience préalable ni retraite spirituelle n'est requise. Seule la constance est nécessaire. Comme pour toute compétence, l'important est la régularité.

Un bouclier contre le déclin cognitif et le vieillissement

Avec l'âge, le cerveau perd du volume et de l'efficacité. Certaines fonctions ralentissent, la mémoire faiblit, se concentrer devient plus difficile. Mais ce n'est pas une fatalité. Il existe des moyens de protéger le cerveau contre les effets du temps. Le yoga pourrait en être un.

Plusieurs études ont montré que les personnes âgées qui pratiquent le yoga présentent de meilleures performances cognitives, une meilleure connectivité cérébrale et une réduction de la détérioration structurelle dans des zones clés du cerveau. Même ceux qui commencent à le pratiquer après 60 ans ou 70 ans peuvent constater une amélioration de leur attention, de leur mémoire et de leur bien-être émotionnel.

Ces bénéficies ne se limitent pas au domaine cognitif. La pratique régulière du yoga produit des effets positifs à un niveau holistique. Grâce à divers mécanismes neurobiologiques, elle exerce une action anti-vieillissement: elle réduit le stress oxydatif, améliore la fonction mitochondriale et immunitaire, module l'inflammation chronique et préserve la longueur des télomères (les extrémités des chromosomes, ndlr), marqueurs essentiels du vieillissement cellulaire.

Cela a des implications considérables. Dans un monde qui vieillit rapidement, promouvoir des activités telles que le yoga peut être une stratégie accessible, non pharmacologique et peu coûteuse pour prévenir la démence, rester jeune plus longtemps et améliorer la qualité de vie tout au long de notre existence.

Au-delà du corps

Les gens s'adonnent au yoga pour des raisons très diverses. Certains cherchent à étirer leur dos, d'autres à mieux dormir, d'autres encore veulent simplement trouver un moment de paix dans un monde qui ne s'arrête jamais. Ce qu'ils ne savent peut-être pas, c'est qu'en pratiquant le yoga, ils cultivent un esprit plus clair, un cerveau plus sain et une vie mentale plus riche.

Tout comme la musique transforme ceux qui la pratiquent, le yoga façonne et protège ceux qui s'y adonnent. C'est une façon de revenir à son corps, mais aussi de reconstruire son esprit. De se connecter à soi-même, mais aussi à une vie plus épanouie.

Car, peut-être, comme le dirait Damásio, si le corps donne naissance à l'esprit, alors prendre soin de son corps grâce à des pratiques telles que le yoga, c'est aussi prendre profondément soin de ce que nous sommes.

Par Isabel María Martín Monzón (Profesora Titular Área de Psicobiología. Facultad de Psicología. Universidad de Sevilla, Universidad de Sevilla)

